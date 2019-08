Respaldan gestión 7 de cada 10

Mexicanos dan de calificación 7.22 a López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (EFE y Notimex).— A unos días de su primer informe, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuenta con el apoyo de 7 de cada 10 mexicanos.

Una encuesta de El Universal muestra que un 69% de la ciudadanía “aprueba totalmente la forma como López Obrador desempeña el puesto de presidente”, mientras que un 9.5 % lo “desaprueba totalmente”.

Para el 53.9% de los encuestados, nueve meses de gobierno no son suficientes para comenzar a evaluar la gestión de López Obrador.

Preguntados por el tiempo adecuado para empezar a exigir resultados, un 39.6% consideró que “hay que ser pacientes” y un 34.6% que “un año” sería lo correcto, en comparación con la misma encuesta de junio pasado en la que el 47.9% consideró que 365 días eran lo adecuado mientras que solo un 29.3% apelaron a la paciencia.

El optimismo con respecto al futuro se mantiene, ya que un 60% de los encuestados cree que México mejorará en el resto del sexenio, un 21% opinó que todo seguirá igual y solo un 13% dijo que la situación irá a peor.

Además, de media, el Presidente recibió una calificación de 7.22 sobre 10, aunque en junio esta era ligeramente más elevada, de 7.33.

Para los mexicanos, el mayor logro de López Obrador son los programas sociales (25%), seguidos por el combate al robo de combustible (16%) y la lucha contra la corrupción (8.2%).

En cuanto al mayor error, las opiniones están más divididas, ya que solamente un 13.6% consideró que es el combate a la delincuencia, mientras que el 11.6% dijo que no es ninguno y un 7.1% precisamente los programas sociales.

Por último, ante la pregunta de si López Obrador cuenta con el apoyo necesario para solucionar los problemas del país, un 59% determinó que sí, mientras que un 35.4% opinó lo contrario.

Esta encuesta se realizó mediante entrevistas “cara a cara” entre el 20 y el 24 de agosto de 2019 con una muestra de 1,000 ciudadanos mexicanos, con un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del +/- 3.1 %.

Sin censura

Ayer, en su conferencia de prensa, López Obrador reiteró que es partidario de la libertad de expresión y que nunca le ha pedido a directivos de medios de comunicación que censuren a un periodista.

Al externar su opinión sobre la propuesta del diputado Óscar González Yáñez, del Partido del Trabajo (PT), para regular los medios de comunicación, el mandatario dijo que no cree en la regulación, sino que “como sostenía Sebastián Lerdo de Tejada: la prensa se regula con la prensa, no tiene que haber censura, tiene que haber libertad absoluta”.

“Nosotros nunca le hemos pedido a un director de un periódico, al dueño de una estación de radio, de televisión, que censure a un periodista”, respondió ante versiones sobre su presunta intervención en la salida del yucateco Carlos Loret de Mola de un noticiero matutino en Televisa.

“Aquí también aprovecho, porque tengo que ir contestando, es mi oportunidad, para decir que no tuvimos absolutamente nada que ver en la salida de Televisa de Loret de Mola, para que quede claro”, enfatizó.

“No sólo eso, ni siquiera le hemos pedido, como se dice coloquialmente, ‘frías’ a nadie en medios de comunicación, porque también se puede dar el caso de que vengan a vender favores”, indicó López Obrador, al tiempo que recalcó que “lo que estimamos más importante en nuestra vida es la honestidad, entonces, aprovecho para aclararlo”.

En su columna que publicamos ayer sobre los bienes de Manuel Bartlett, director de la CFE, el comunicador yucateco concluyó: “No nos den por muertos”

En otro tema, López Obrador informó que se concluyó con la liquidación de contratos del cancelado aeropuerto de Texcoco.

“Ayer (martes) se finiquitó el tema de Texcoco con todas las empresas, cumplimos con el compromiso de hacernos cargo de los bonos, de no quedar a deber ni un peso a los constructores, se resolvieron cientos de contratos sin acudir a instancias judiciales”, explicó.

El morenista explicó que fue un trabajo “de conciliación y de mucho diálogo y de paso se resolvió el problema de saturación del actual Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, además de que en tres años se ahorrarán unos 100,000 millones de pesos”.

Expuso que con ello se reforzará el sistema aeroportuario de Ciudad de México, que incluye la rehabilitación del actual aeropuerto, la rehabilitación del aeropuerto de la ciudad de Toluca, a unos 50 kilómetros de la capital mexicana, y la construcción del nuevo aeropuerto en la base militar de Santa Lucía.

“Este aeropuerto va, a pesar de la lluvia de amparos. Vamos a construir el aeropuerto mucho menos dinero, menos problemas y más calidad y ninguno de estos tres se va hundir como iba a pasar con el de Texcoco”, apuntó.

Por último, el Presidente reiteró que Morena debe mantener los ideales que le llevaron al poder y advirtió que, en caso de que se corrompa el partido, presentará su renuncia y pedirá que le cambien el nombre.

Dijo que a los dirigentes y militantes de Morena “les vamos a recomendar, de manera respetuosa, que mantengan ideales y principios (…). Quiero dejarles claro que luchamos muchos años para que no se usara el gobierno a favor de ningún partido, fue una lucha de siempre”.

López Obrador consideró que “lo que acaba a los partidos es el pragmatismo, la falta de ideales y principios, el buscar triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. La ambición del poder por el poder”, y que “se debe poner siempre por delante el interés general de la nación”.

Tras reafirmar que enviará una carta a Morena en el marco de sus procesos electorales internos, opinó que es “muy lamentable que los partidos que surgen defendiendo causas justas terminen muy mal”.

“Yo, si el partido que ayudé a fundar, Morena, se echa a perder, no solo renunciaría, sino que me gustaría que le cambiaran de nombre, que ya no lo usaran porque ese nombre nos dio la oportunidad de llevar al cabo la Cuarta Transformación de la vida pública del país y no se debe manchar”, expresó.

El mandatario garantizó que “el gobierno no va a intervenir en procesos electorales, no se va a utilizar el gobierno ni el presupuesto, y los servidores públicos que participen van a tener que renunciar”.