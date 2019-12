Respaldo para Lilly Téllez

Senadores dicen que no se debe coartar la libertad

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— Senadores coincidieron en que la solicitud de la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena para separar de la bancada de ese partido en el Senado a Lilly Téllez es un despropósito y no procede, porque la legisladora no es militante de dicho partido.

El coordinador del grupo morenista en la Cámara Alta, Ricardo Monreal Ávila, expresó su apoyo a la senadora y lamentó el requerimiento que le hizo dicha Comisión, pues debe haber libertad de expresión en comisiones.

A través de su cuenta en Twitter, Monreal manifestó su solidaridad con Lilly Téllez a quien calificó de ”mujer honorable y congruente”, además de que se cuidará e impulsará la libertad de expresión y, “actuaremos de forma jurídica”.

Citlalli Hernández y Martí Batres, también senadores de Morena, manifestaron su opinión sobre la petición de la Comisión de ese partido.

Citlalli Hernández señaló que es un despropósito, ya que el partido fue quien invitó a Lilly Téllez participar por compartir el proyecto de nación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, consideró que el partido debe garantizar que nunca más tengan que necesitar de alianzas pragmáticas o de ese tipo.

“Que nos ponga o nos lleve a tener candidatas o candidatos que se conviertan en representantes populares y opinen o tomen decisiones fuera de nuestros principios básicos”, dijo.

En entrevista , añadió que entiende la motivación ideológica y la comparte, pero en la práctica hay un exceso. “sobre todo porque la compañera ha votado con nosotros en la agenda legislativa presidencial”.

Martí Batres señaló que los afiliados de Morena se deben guiar por los principios del este partido; en el caso de la polémica senadora , al ser externa, no procedería la solicitud de separarla.

A su vez, en entrevista, el senador Germán Martínez, quien también es integrante de la fracción de Morena en la Cámara alta e igual que Lilly Téllez es externo, opinó que en ese partido deben buscar la unidad.

“Yo no soy miembro de Morena, no tengo derecho a opinar, pero me parece que la Comisión sólo tiene autoridad y competencia con los militantes, y que yo sepa Lilly Téllez no es militante, y me permito decir, de manera respetuosa, que todas las acciones del partido deben buscar la unidad necesaria para tener nuevas victorias, es todo lo que puedo opinar”, concluyó.

