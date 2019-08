Responde con frases bíblicas

Contestación a un artículo crítico de la Iglesia católica

CIUDAD DE MÉXICO.— Las críticas de la Arquidiócesis Primada de México, que en la editorial del semanario católico Desde la Fe calificó como “mano blandengue” que no hubiera intervención policiaca en la protesta feminista del 16 de agosto, fueron respondidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador con referencias bíblicas.

Aunque dijo no tener “ningún comentario” respecto al señalamiento de la Arquidiócesis, AMLO reiteró su decisión de no reprimir la protesta social y añadió:

“Solo decir que no soy partidario de la Ley del Talión, lo he dicho en otras ocasiones y lo repito ahora: no creo en el ojo por ojo diente por diente, porque si a esas vamos nos quedaríamos tuertos o chimuelos todos. No creo que la violencia deba enfrentarse con la violencia. No creo que el mal deba enfrentarse con el mal. No se puede apagar fuego con fuego, la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Esas son las enseñanzas que vienen de lejos y son sabias lecciones”.

Dichas expresiones, en efecto, han sido constantes en el discurso de López Obrador desde hace años cuando se refiere a la política de seguridad y corresponden a diferentes pasajes bíblicos identificables.La Ley del Talión, por ejemplo, es citada en los libros bíblicos Éxodo 21, Levítico 24 y Deuteronomio 19, en la parte del Antiguo Testamento.— Proceso

Referencias

El presidente López Obrador respondió a la Arquidiócesis Primada de México con varias referencias bíblicas.

Sermón de la Montaña

Una expresión presidencial coincide con el conocido Sermón de la Montaña.

De un evangelista

También retoma del Nuevo Testamento el libro del evangelista Lucas, capítulo 6.