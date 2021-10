Si hay diferencias con España, es con las autoridades no con el pueblo, señala AMLO

Con un "amor y paz", el presidente Andrés Manuel López Obrador declinó profundizar en la polémica tras la burla que hizo el expresidente español José María Aznar por su petición de disculpas por la Conquista.

En su conferencia mañanera, que hoy encabezó en Cuernavaca, Morelos, AMLO aseguró que no responderá "y menos con insultos".

"No vamos a responder y menos con insultos, nosotros respetamos mucho al pueblo español, es un pueblo trabajador, honesto".

"Si hay diferencias tienen que ver con las autoridades, no con el pueblo", enfatizó.

Como informamos, el expresidente Aznar defendió ayer la hispanidad frente al "indigenismo" e ironizó sobre el origen del nombre y de los apellidos de López Obrador.

"Me dice que España tiene que pedir perdón, ¿y usted cómo se llama? "Dígame, ¿cómo se llama? Andrés Manuel López Obrador".

"Andrés, por parte de los aztecas, Manuel por parte de los mayas, López, eso es una mezcla azteca, y Obrador, de Santander", añadió entre risas.

¿Qué responde AMLO a la burla de Aznar?

Hoy, acompañado del gobernador Cuauhtémoc Blanco, AMLO señaló que la carta que envió al rey de España, Felipe VI, para que se ofreciera perdón y se iniciara una etapa de reconciliación "no les pareció porque no respondieron, no me contestaron".

"Lo que hubo fue una campaña de insultos, hablando de que no debían pedirnos perdón, que vinieron a civilizarnos, cosas de ese tipo".

En cambio, resaltó, el papa Francisco envió una carta a México en donde hace un reconocimiento a los abusos que se cometieron y también menciona que otros pontífices ofrecieron perdón.

"Entender que debemos perdonar, no olvidar, pero perdonar, y es un acto de humildad ofrecer perdón", enfatizó.

Morenistas defienden a López Obrador

En morena rechazamos rotundamente las declaraciones de José María Aznar en contra del pueblo de México. pic.twitter.com/poXtYRJc3B — Morena (@PartidoMorenaMx) September 30, 2021

Aunque López Obrador no respondió a las burlas, Morena sí lo hizo y comparó a José María Aznar con los "asnos".

El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aseguró en redes sociales que el apellido Aznar viene del latín "asinarius" y significa "el que cría o cuida asnos".

El presidente de Morena, Mario Delgado, dijo que Aznar "es un instigador de guerra que apoyó abiertamente al expresidente Felipe Calderón".

"Dice que él no pedirá perdón por la invasión de España, pero negar la historia no la borra".

Aznar, un instigador de guerra que apoyó abiertamente a Calderón dice que él no pedirá perdón por la invasión de España; pero negar la historia no la borra.



Si no pidió perdón al pueblo español por la corrupción y su mal gobierno, no podemos esperar nada de él. — Mario Delgado (@mario_delgado) September 30, 2021

"Si no pidió perdón al pueblo español por la corrupción y su mal gobierno, no podemos esperar nada de él", escribió

A su vez, la exembajadora de México en Estados Unidos Martha Bárcena declaró que "el señor Aznar es impresentable".

Claudia Sheinbaum lo califica de racista

Y la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, apuntó en Twitter:

"Aquí está Sr. Aznar la diferencia entre un gobernante humanista con visión y un racista. Es el Estado Español quien pierde una oportunidad histórica".

Aquí está Sr. Aznar la diferencia entre un gobernante humanista con visión y un racista. Es el Estado Español quien pierde una oportunidad histórica al no reconocer las atrocidades cometidas contra los pueblos indígenas. De hacerlo avanzarían hacia un mundo sin discriminación. https://t.co/37MYfoHrG8 — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 30, 2021

"De hacerlo avanzarían hacia un mundo sin discriminación", publicó.

Con información de EFE y El Universal