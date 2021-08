José Luis Vargas responde: "Que Corte decida al presidente"

CIUDAD DE MÉXICO.- El Magistrado José Luis Vargas dijo que presentará una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que sea la instancia quien resuelva la crisis al interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

¿Qué pasó con José Luis Vargas?

La controversia del magistrado se da luego de que cinco magistrados del Tribunal Electoral votaran a favor de destituir al Magistrado presidente José Luis Vargas Valdés y sustituirlo por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.

Al respecto, dijo en entrevista con Aristegui Noticias, que la sesión fue ilegal y que no hay base jurídica para que Reyes Rodríguez asuma como presidente del Tribunal., además señaló que no hay una figura de remoción y que solo puede salir por causas como muerte o renuncia.

Vargas pide pruebas

Cinco magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) votaron a favor de destituir al magistrado presidente José Luis Vargas Valdés. Foto: Archivo Agencia EL UNIVERSAL/EELG

También reiteró que no hay pruebas en su contra y que los argumentos que fueron presentados en la sesión de ayer "carecen de verdad".

"Si el hoy presidente (del Tribunal) tiene pruebas, pues que las presente, porque no ha presentado nada. Están generando una cortina de humo por cuestiones absurdas".

Incluso, dijo, en caso de que los supuestos sean ciertos "existen los canales" para hacerlo, pero se "fueron por los cauces antijurídicos", por lo anterior consideró José Luis Vargas que se trata de una acción "golpista" en su contra.

La Corte debe resolver esta crisis: Vargas Valdés

Vargas Valdés señaló que presentará un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte y que ésta instancia decida quién es el presidente del Tribunal.

Al ser cuestionado sobre si el tema podía llevarse al Congreso, dijo que de hacerlo tendría más una magnitud política, por eso consideró que lo correcto era tratarlo ante la Corte. "Creo que esa es la salida jurídica, soy un hombre de ley… si ya no hay condiciones para que esté en el Tribunal, hay vías jurídicas para hacerlo".

Usurpación de funciones y otros delitos

José Luis Vargas señaló que los magistrados incurrieron en varios delitos como usurpación de funciones, obstrucción a la justicia y coalición de servidores públicos.

"Hay una usurpación de función, obstrucción a la justicia, un delito que se llama coalición de servidores públicos que es cuando varios funcionarios se unen para impedir que otro haga sus funciones… creo que se pueden resolver las cosas hablando y siempre bajo el cauce de la ley".

"Me parece que no tienen validez los juicios que ayer resolvieron… nunca pensé que esto llegara a este extremo". También, fueron cuestionado solo los señalamientos en su contra sobre supuesto lavado de dinero, al respecto contestó que no hay razón para las acusaciones en su contra y que Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera siempre ha tenido un interés particular en el Tribunal Electoral. Por último, señaló que detrás de la crisis se ve de fondo una pugna por el poder del Tribunal".

"De fondo hay una lucha de poder vinculada con dos presidencias fallidas previas a la mía (Janine Otalora y Magistrado Fuentes) detrás de eso, evidentemente a mi modo de ver, una pugna por el poder del Tribunal, una pugna entre actores políticos y que son los grandes ganadores de este día, están saboreando la crisis institucional y eso debilita las garantías del Tribunal" en el contexto de dar validez a los procesos electorales.

Te puede interesar: Rebelión en el Trife: Destituyen al magistrado presidente