Restablecimiento de electricicidad sería "una hazaña", dice AMLO

Asegura que en Estados Unidos también hay apagones

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la falta gas para que operen las plantas de electricidad en el norte de país es debido a que se afectaron los campos de producción de gas en Texas, Estados Unidos, y señaló que la Unión Americana también está padeciendo de apagones.

"Se canceló el suministro porque no hay gas, no tiene gas en Texas, no solo aumentó el precio, sino escaseó el gas, porque se afectaron los campos de producción de gas y toda las instalaciones se congelaron. "Entonces tienen una crisis, el gobierno de Estados Unidos declaró emergencia en Texas y tienen también apagones", dijo.

Asegura que México "tiene más posibilidades"

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que a diferencia de la Unión Americana, México tiene más posibilidades de salir adelante porque hay plantas que no requieren del uso de gas.

Ayer martes, a más de 30 horas del apagón que golpeó al norte de México, Chihuahua y Nuevo León, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportaba que 3.2 millones de usuarios y que había afectaciones en 26 estados del país.

Se restablece el servicio de electricidad

Al señalar que es una "buena noticia", el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, con base en información de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a las 6:00 de la mañana de este miércoles se ha restablecido el servicio de luz en un 99.70% de los usuarios.

El titular del Ejecutivo federal detalló que 89 mil 183 usuarios se encuentran aun sin suministro de electricidad. En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente López Obrador manifestó que de ser cierto este comunicado que difundió la CFE sería "una hazaña" e informó que pedirá a Manuel Bartlett, titular de la comisión que acuda a la conferencia matutina para que confirme y explique la información.

Una "hazaña"

"Voy y a pedirle al director de CFE y a los técnicos, al director del CENACE, a los encargados de las plantas, a que vengan mañana para que nos confirmen esto, porque de ser cierto es una hazaña", dijo.

"A las 6:00 horas, del día de hoy se encuentran sin suministros, 89, 183 mil usuarios en los estados de Chihuahua, y Tamaulipas, que representa 0.21 de los usuarios en los estados afectados y el 0.2% del total de usuarios de la CFE".

"Es de resaltar que la CFE ha puesto a disposición de la CENACE todas sus plantas de generación para lograr el balance carga-generación con lo que se han disminución los tiros de cargamento", indica el documento difundido en Palacio Nacional.