CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el regreso al semáforo rojo en Ciudad de México, sorprendió a los internautas que a pocos días de Navidad los supermercados restringieran las áreas de juguetería; ya que no se consideran productos esenciales.

La venta de juguetes y ropa fue restringidas de las tiendas del 22 de diciembre al 11 de enero próximo, para evitar aglomeraciones que propicien los contagios de Covid-19.

En algunas imágenes publicadas en redes sociales se puede observar que la sección de juguetería de cadenas como Walmart México y Chedraui está cerrada con cintas amarillas, debajo de las cuales hay letreros que anuncian las nuevas medidas.

Acabo de venir al súper.



No tengo hijos, pero les deseo mucha suerte y éxito al Niño Dios, Santa Claus y a los Reyes Magos.



Abrazo solidario.



PD. Recuerden que los animales NO SON juguetes y NO se regalan.#CDMX #COVID19 #SemáforoRojo#DisciplinaAnteElCovid19 pic.twitter.com/3TnmxUOpf5