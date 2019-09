Resuelve desabasto

AMLO habla en Carmen del débil salario mexicano

MAMANTEL (EFE y Notimex).— El presidente Andrés Manuel López Obrador informó ayer que llegó al país procedente de Francia un cargamento de medicinas para atender a niños con cáncer y superar el desabasto de estos fármacos.

Durante una visita al hospital de la comunidad rural de Mamantel, en Campeche, el mandatario declaró que su gobierno está “resolviendo el problema del desabasto de medicinas, porque había mucha corrupción” en anteriores administraciones.

“No es que faltara presupuesto. ¿Saben cuánto se compró de medicina el año pasado? Noventa mil millones de pesos, entre medicina y materiales de curación”, refirió López Obrador.

El mandatario sostuvo que tres empresas acaparaban todas las ventas de medicamentos al Gobierno, “y además (era) medicina carísima; se pagaba dos, tres veces más que su costo real”.

“Eso se acabó. Están molestos y quisieron jugar a las vencidas. Quisieron boicotear no vendiendo la medicina que se necesita para los niños con cáncer. Di la orden de que se comprara en el extranjero, y ya ayer llegó la medicina para los niños de cáncer. Se compró en Francia”, precisó.

El presidente López Obrador añadió que todo el medicamento que se necesite “si no se consigue aquí lo conseguimos en cualquier país del mundo, porque la salud es lo primero y no vamos a permitir ningún chantaje, no se va a dar de ninguna manera marcha atrás en el combate a la corrupción”.

Por su parte, la Secretaría de Salud indicó en un comunicado que el gobierno realizó la compra internacional del medicamento llamado metotrexato al laboratorio Mylan, “considerado como uno de los tres productores de medicamentos genéricos más grandes a nivel mundial”.

“La adquisición del medicamento se hizo a la planta en Francia, ya que es donde se tenía la existencia en inventario”, indicó la institución, y añadió que se adquirieron en total 38,200 unidades (29,230 de 50 miligramos y 8,970 de 500 miligramos), “lo cual representa la cobertura de los requerimientos de todo el sector para el resto del presente año”.

Salarios

Durante su visita a Ciudad del Carmen, el presidente López Obrador reconoció que no obstante el aumento de 16 por ciento al salario mínimo de México, en los países origen de migrantes como Guatemala, Honduras y El Salvador esa percepción económica es del doble.

Consideró que incrementar los minisalarios es posible de forma gradual, pues “todo depende de cómo se administre el presupuesto”.

“Si hay honestidad alcanza el presupuesto sin endeudar a México, sin que haya aumento de impuestos, sin que haya gasolinazos”, dijo.

López Obrador comparó que antes los sueldos aumentaban por debajo de la inflación y hace 30 años el salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortillas, mientras que ahora alcanza para seis.

Discurso Desarrollo del país

En su visita a Mamantel, Andrés Manuel López Obrador reiteró que trabaja por el desarrollo del Sureste.

Nivelará al país

El presidente visitó ayer el Hospital Rural Mamantel, en Campeche, en donde afirmó que trabaja para nivelar el sureste del país con el centro y el norte.

Tiempo del Sureste

“Ya es el tiempo del Sureste, estaba muy abandonado. Todo era para el Centro y para el Norte, pero ahora ya está de presidente de la República un ‘choco’ (campesino) campechano”, señaló López Obrador en su discurso.

Recorrido por un hospital

En el marco de su gira por instalaciones del IMSS Bienestar en todo el país, el mandatario federal se reunió con personal del Hospital Rural Mamantel y recorrió las instalaciones.