Resultados de consulta popular causan lluvia de reacciones y críticas

"El 93", "fracaso" y "revocación de mandato" fueron algunos de los trending topics en Twitter por los resultados de la consulta popular.

MÉXICO.- Al concluir la jornada de la primera consulta popular en la historia del país —en la que se preguntó a la población si estaba de acuerdo en iniciar acciones legales contra los actores políticos del pasado—, el resultado preliminar obtenido, a partir del conteo rápido que realizó el Instituto Nacional Electoral (INE), alcanzó una participación máxima de 7.74% de los electores.

Así, este ejercicio democrático, que para ser vinculante necesitaba contar con 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores, estuvo marcado por el desconocimiento, la apatía y la baja participación ciudadana.

La advertencia de Morena tras los resultados de la Consulta Popular

Morena advirtió que presentará una nueva iniciativa en el Congreso para que las consultas se lleven al cabo el mismo día en que se tenga proceso electoral y se baje el umbral a 30% de participación para hacerla vinculante, además de que impulsará la creación de una comisión de la verdad para materializar el apoyo al "sí". Sin embargo, mientras tanto, aquí algunas de las reacciones que sobresalieron.

Tras conocerse los resultados, los internautas viralizaron la tendencia "el 93", enfatizando que este es el porcentaje de la población que decidió no salir a votar ni participar en la consulta popular.

Es correcto! Cuando el 93% de la población dejó en claro que ya no tienen los 30 millones.



Así que o se ponen a jalar o se van!✍️🧐 pic.twitter.com/phn840wu54 — Don Porfifirio Díaz (@DonPorfifirio) August 2, 2021

Fox no se quedó atrás y reaccionó a los resultados de la consulta popular

El expresidente Vicente Fox señaló que este ejercicio "fracasó", un termino que también se volvió tendencia en Twitter.

A través de redes sociales, el expresidente de México indicó que fracasó la consulta popular porque solo participó entre el 7 y 7.74%, según el conteo del INE.

"Ahora sabemos de que tamaño es la 4T: Un microorganismo", escribió Fox. "Pues de 'consulta popular' no tuvo nada", añadió en otro mensaje.

Pues de "consulta popular" no tuvo nada. — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) August 2, 2021

Reacciona también el PRI a la consulta popular

Ante las palabras de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que dijo que "el fracaso de la consulta popular demostró una vez más que los mexicanos están hartos de un gobierno que se esconde en el pasado para no enfrentar el presente",

Vicente Fox mencionó que "el vacío del gobierno es total". "Escondido detrás de las faldas de Badiraguato", agregó el exmandatario ante la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador a Sinaloa y su presencia en la tierra del Joaquín "El Chapo" Guzmán.

El fracaso de la #ConsultaPopular demostró una vez más que los mexicanos están hartos de un gobierno que se esconde en el pasado para no enfrentar el presente. A las familias de México les importa lo que está haciendo este gobierno para darle certeza al futuro del país. — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) August 2, 2021

¿Qué dijo Anaya sobre los resultados de la consulta?

El excandidato presidencial, Ricardo Anaya, aseguró que el fracaso de la Consulta Popular no fue culpa del Instituto Nacional Electoral (INE), como lo han señalado Morena y sus aliados, sino producto del hartazgo social "porque la gente ya se cansó de distractores y estupideces".

"A pesar de la propaganda gubernamental, el resultado de la consulta denota que los mexicanos no cayeron en su juego. La consulta fue un completo fracaso: solo votó el 7%. Y no, no fue culpa del INE, la gente ya se cansó de distractores, de estupideces, y de un presidente que solo habla horas y horas, en vez de resolver los problemas nacionales", puntualizó a través de un nuevo video que difundió en sus redes sociales.

Anaya Cortés aseveró que el presidente decidió montar "un circo tras otro" para que todos hablen de lo que él quiere, "y pasen por alto los malos resultados de este gobierno en economía, seguridad, educación y especialmente en salud".

Destacó que entre los "distractores" del ejecutivo federal se encuentra "la rifa del avión sin avión", el desplante de no vivir en Los Pinos "para vivir en cambio en medio del lujo del Palacio Nacional", o el tiempo dedicado en las mañaneras a hablar de las "mentiras" de sus adversarios, que "es el ejemplo perfecto del burro hablando de orejas".

La consulta fue un fracaso: solo votó el 7%. No fue culpa del INE. Lo que pasa, presidente, es que la gente ya se cansó de distractores y de estupideces, de un presidente que solo habla y habla, y que en vez de resolver problemas monta un circo tras otro para tenernos distraídos. pic.twitter.com/Rjw07eQTh0 — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 2, 2021

Capacidad de movilización de AMLO comienza a derrumbarse: PAN



Por su parte, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, aseguró que los resultados de la consulta popular de este domingo dejan en evidencia que la capacidad de movilización del presidente Andrés Manuel López Obrador "comienza a derrumbarse".

"La sociedad desdeñó la convocatoria que por todos los medios, presiones y amenazas realizó López Obrador y sus gobiernos, porque el pueblo de México sabe que la ley no se consulta, sino se aplica. Además, la gente se dio cuenta que la consulta fue una total farsa, un engaño y manipulación más. "Terminaron exhibiendo que comienza a derrumbarse la capacidad de movilización social del Presidente", sostuvo Cortés a través de un comunicado.

La consulta popular no fue tan popular para la gente, solo era importante para el presidente. Fue un ejercicio demagógico carísimo porque de antemano se sabía que los mexicanos queremos que haya justicia.https://t.co/PjbtOcqDXy — Marko Cortés (@MarkoCortes) August 2, 2021

Julen Rementería, líder del PAN en el Senado, mencionó que "la consulta costó 500 millones de pesos y fue un rotundo fracaso (…) Lleva un claro mensaje de los mexicanos hacia el Presidente: póngase a trabajar y deje el circo y las simulaciones".

Por su parte, Diego Fernández de Cevallos, excandidato presidencial y exsenador del PAN, coincidió en que la consulta fue "una perversión política del más alto nivel (…) Es ilegal, antidemocrática y algo idiota". El líder del PRD, Jesús Zambrano, aseguró: "Es una farsa que llevó al país a gastar más de 500 millones de pesos".

Zambrano Grijalva también acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de ser un demagogo, pues, aseguró el peredista, la encuesta no tenía una pregunta clara.

"Se le cuestionaba a la gente si se aplicaba o no la ley, pero la ley se debe aplicar, y si tienen elementos para llevar a juicio a expresidentes, que los presenten. "Si no los tienen son unos demagogos que estuvieron engañando a la gente. Además, si los tienen y no los presentan son unos cobardes o cómplices", expresó el coordinador del "Sol Azteca".

Los contrastes: AMLO reacciona a los resultados

Pese a que solo participó menos del 8% del padrón electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la baja participación de la población mexicana que participó en la consulta ciudadana se trate de un fracaso, pues la democracia "es el mejor sistema de gobierno y de vida". "No es un fracaso, ya lo dije, la democracia no fracasa, la democracia es el mejor sistema de gobierno y el mejor sistema de vida. Cuando hablan por ejemplos de los costos, con todo respeto, puede ser que se diga que se elige en monarquías, pero bueno, resulta que nosotros somos una república democrática, no una monarquía y en las dictaduras pues tampoco hay elección, ni se protesta, no se garantiza el derecho a elegir, se protesta con labios apretados".

Dice @lorenzocordovav que la consulta popular fue un éxito. ¿Neta? El abstencionismo fue mayor al 93%. Para mí eso demuestra que fue un fracaso y además muy costoso por que costó más de 500 mdp. — Maricarmen Cortés (@mcmaricarmen) August 2, 2021

En su conferencia de prensa en las instalaciones de la Octava Zona Naval de Puerto Vallarta, Jalisco, el titular del Ejecutivo federal señaló que en vez de fracaso reiteró que "la democracia es la opción, es la alterativa, es el camino".

Aquí algunas de las reacciones que sobresalieron en Twitter.

Hoy gastamos más de $500,000,000.00 de pesos para saber q el 96.28% quiere que se haga justicia.



Votó el 7% del padrón electoral.



El 93% restante creemos que la justicia no debe someterse a consulta, que si hay pruebas no debe haber impunidad y que debe haber estado de derecho. pic.twitter.com/p6napvRL9I — Gerardo Ortegón (@GerardoOrtegon) August 2, 2021

El mensaje del 93% de los electores es CLARO:



Déjense de farsas y mentiras, y pónganse a gobernar — Max Kaiser (@MaxKaiser75) August 2, 2021

El partido del gobierno dice que -aunque no votó el 93% del padrón- seguirá con su agenda.



La prueba más clara de lo irrelevante que era la consulta para el gobierno. — Mario Campos (@mariocampos) August 2, 2021

Pues resulta que el 93% del padrón electoral escogimos barbacoa.



Nos felicito. pic.twitter.com/b7KacQE543 — Chumel Torres (@ChumelTorres) August 2, 2021

Para todos esos que lleguen a defender la consulta entiendan algo.

Es obvio que el "si" tendría una mayoría en los que decidieron participar.

Lo importante es la cantidad de gente que se prestó a tan inútil acto de propaganda y ese fue un gran y rotundo fracaso. — Piper 👑 (@PiperThread) August 2, 2021

¿Qué opinas estimado @mario_delgado del rotundo fracaso de su consulta pendeja, y de haber tirado 500 millones a la basura? — Marietto (@MariettoPonce) August 2, 2021