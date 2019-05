Revelan más irregularidades de superdelegado de Jalisco

Carlos Lomelí, superdelegado en Jalisco, negó tener relación alguna con la empresa Abisalud, la cual vendió más de 164 millones de pesos al gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador; ahora, hay un nuevo vínculo entre el funcionario y la farmacéutica premiada con contratos públicos.

De acuerdo con información en el portal de la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, durante el actual gobierno, Abisalud recibió siete contratos con el Instituto Nacional de Pediatría y el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, dependientes de la Secretaría de Salud. Cinco de ellos fueron adjudicaciones directas.

Se trata de Juan Carlos Tadeo Martínez Ramírez, quien actualmente es accionista de Abisalud, de acuerdo con un acta notarial en poder de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Él, además, es representante de cuatro compañías farmacéuticas en las que sí aceptó participación el superdelegado, de acuerdo con registros públicos y la declaración 3de3 del funcionario.

Juan Carlos Tadeo Martínez es esposo de la diputada local en Jalisco por Morena, Érika Pérez García, quien llegó al curul por la vía plurinominal en las elecciones de 2018 y sin tener experiencia previa en el servicio público, de acuerdo con su trayectoria publicada en la página oficial del Congreso. Antes sus actividades profesionales estuvieron enfocadas en el litigio privado.

Acta de matrimonio de la diputada local Erika Pérez y Juan Carlos Tadeo Martínez Ramírez.

La diputada Érika Pérez García, esposa de uno de los supuestos socios de Carlos Lomelí.- Foto de internet

En su única declaración patrimonial, presentada el 8 de enero de 2019, la diputada Érika Pérez no reconoció que su esposo es el socio mayoritario de Abisalud desde el año 2015. De acuerdo con el archivo de la notaría pública 36 de Guadalajara -al que ha tenido acceso MCCI- las acciones fueron transferidas a su cónyuge tras la renuncia de José Hiram Torres Salcedo, actual regidor de Morena en Zapopan.

En la investigación periodística “El emporio farmacéutico del superdelegado Lomelí”, MCCI documentó que José Hiram Torres Salcedo fue secretario particular de Carlos Lomelí y compitió como candidato para alcalde de Zapopan en los comicios de 2018.

Tras su derrota, José Hiram Torres, se incorporó como regidor en Zapopan -municipio conurbado a Guadalajara- donde preside la Comisión de Ecología. Pero esta no ha sido su única participación en la política, en el trienio anterior (2015-2018) Torres también fue regidor, en el mismo ayuntamiento, pero en calidad de presidente sustituto de la Comisión de Salud por Movimiento Ciudadano.

Torres Salcedo, fundador de la empresa Abisalud, declaró en las últimas horas ante diferentes medios de comunicación que ya no tiene participación accionaria en la farmacéutica. MCCI consultó un acta notarial registrada el 10 de junio de 2015, en la cual consta la transferencia de acciones, que pasaron del hoy regidor a Juan Carlos Tadeo Martínez Ramírez.

Acta Notarial donde se registra como nuevo socio mayoritario de Abisalud a Juan Carlos Tadeo Martínez.

Este último ha fungido como apoderado legal de las empresas Corporativo Integral Vigilando tu Salud, Laboratorio Solfran, Laboratorio Bioterra y Lomedic, de acuerdo con documentos del Registro Público de Comercio de Jalisco.

Las empresas antes mencionadas fueron inscritas por Carlos Lomelí en su 3de3, publicada en febrero de 2019, después de haber sido nombrado Delegado de la Secretaría de Bienestar en Jalisco.

Declaración 3de3 de la diputada local por Morena, Erika Pérez, donde no informó que su cónyuge tiene participación en Abisalud.

MCCI contactó a José Hiram Torres Salcedo quien a pesar de aparecer como fundador de Abisalud dijo desconocer la dirección de la empresa que constituyó en 2009.



José Hiram Torres Salcedo, quien aparece en documentos oficiales como fundador de Abisalud .- Foto de internet

Además, aseguró que la farmacéutica a la que perteneció hasta 2015, y que ha obtenido decenas de millones de pesos en contratos públicos con gobiernos emanados de Morena, tenía solo siete empleados, quienes trabajaban desde su casa o en la calle. José Hiram también reconoció su amistad con la familia Lomelí.

-¿Desde cuándo dejó de tener participación en esta empresa?

-Mediados de 2015.

-¿Cómo fue la cesión de sus acciones? ¿Las vendió o las cedió?

-No, hubo una venta (…) no fue mucho. Estaban de acuerdo al valor accionario. Eran como 25 o 50 mil pesos, algo así.

-¿A quién le vendió las acciones?

-Pues viene en el acta, yo no puedo revelar nombres sin preguntarles, porque eso no es ético de mi parte.

-¿Reconoce haberle vendido las acciones a Juan Carlos Tadeo Martínez?

-Tendrían que preguntarle también a él.

-Pero la venta la hizo usted.

-Está en el acta- respondió.

-¿Reconoce haberle vendido a otra persona de la red?

-Está en el acta, a fin de cuentas está en el acta. Yo no oculto nada.

Abisalud, contratos millonarios y sin oficinas

-¿Las empresa Abisalud tuvo sus oficinas en la chicle 205?

-Es que mira, insisto, mi sección era la comercial. Era el acuerdo con mi socio. Toda la parte relaciona con lo administrativo, fiscal y contable, etc, lo llevaban otras personas.

-Usted era el propietario, ¿como propietario nunca le notificaron el domicilio?

-Sí, pero obviamente en una sociedad tú tienes confianza en tus socios.

-Usted era el propietario, se dan contratos en la calle Chicle 205, pero ¿usted no puede contestar si en algún momento las oficinas de su empresa estuvieron en ese edificio?

-Yo te repito, mi gestión era en la calle, si ahí se hacían algunas labores, eso se lo pregunto a mi socio y cuál era la situación contractual. Cuando tú das de alta un domicilio para notificaciones y para eso, no necesariamente es tu lugar de operación. Son lugares para notificar.

-¿En dónde estaba la dirección oficial de Abisalud? ¿En dónde iba a trabajar con su gente, sus empleados?

-Yo trabajaba en la calle y mucha gente ayudaba hasta desde su casa.

-Es una empresa de siete personas, que en los últimos siete años ha recibido más de 2 mil millones de pesos en contratos públicos y ¿nos dice que trabajaban en la calle y nunca estuvieron en una oficina física, al menos que usted recuerde? ¿O al socio fundador, que es usted, jamás se le notificó dónde trabajaban?

-Lo que yo no quiero decir es donde teníamos contratos o no, porque eso yo no lo sé.

-¿Recuerda haber ido alguna vez a las oficinas de Chicle 205?

-Hay una terraza, he ido a eventos. Insisto, soy amigo de la familia (…) En 205 hay un edificio y tengo entendido que tiene labor de diferentes sentidos para el corporativo. Entonces evidentemente alguna vez fui, también he ido a Lomedic varias veces y no le veo como que alguna vinculación por eso.

-¿Por qué justamente eligen un domicilio propiedad de Carlos Lomelí como el acreditado para recibir notificaciones para Abisalud?

-Ya te comenté que yo tengo amistad con el hijo (de Carlos Lomelí) desde hace casi 20 años, fuimos en la prepa juntos (…) La amistad tiene muchos años, entonces con él yo tenía más contacto, porque es mi amigo personal de muchos años.

-¿Existe la posibilidad o sucedió que el contacto fuera con el hijo de Carlos Lomelí y fuera a él a quien usted le pidiera prestadas las oficinas de la calle Chicle 205 para acreditarlas como domicilio oficial de la empresa?

-Sí, es muy altamente probable. Pero yo te lo confirmo con documentos.

Al cierre de esta edición, más de 24 horas después de la entrevista telefónica, José Hiram Torres Salcedo no compartió los documentos que explicaran el por qué Abisalud ocupó un domicilio propiedad del superdelegado Lomelí.