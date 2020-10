'Reviven'' en vídeo Javier Valdez para exigir a AMLO esclarecer crímenes

A tres años de su asesinato, el periodista Javier Valdez ‘revivió’ en vídeo para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador el esclarecimiento de su caso y de los crímenes de otros periodistas.

La organización por la defensa de derechos humanos y libertad de expresión, Propuesta Cívica A.C., publicó un vídeo en el que se aprecia a Jesús Javier Valdez Cárdenas.

El periodista recuerda que el 15 de mayo de 2017 lo asesinaron en Culiacán, Sinaloa, “por órdenes de alguien a quien no le gustó lo que publiqué”.

Con una camisa rosa y su tradicional sombrero, se dice consciente de la situación por la pandemia de Covid-19.

''Pese a ello (Covid-19) tenemos que seguir hablando de otras dolencias que en México han cobrado aún más vidas”, agrega.

Valdez sentencia que “yo no tengo miedo, porque no me pueden matar dos veces”.