Polémicos dichos

Revuelo en torno al asesinato de Eugenio Garza

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (Inehrm) subrayó que “la violencia no se justifica y no es opción”, al tiempo que recordó que la actual administración federal impulsa una revolución pacífica.

El organismo emitió esta tarde un comunicado respecto de las palabras que en redes sociales publicó su titular, Pedro Salmerón Sanginés, sobre que “un comando de valientes jóvenes de la Liga Comunista 23 de septiembre” planeó secuestrar a Eugenio Garza Sada, cuya acción el 17 de septiembre de 1973 derivó en la muerte del empresario regiomontano, sus escoltas Bernardo Chapa y Modesto Hernández, y dos de los guerrilleros.

En un mensaje emitido desde la cuenta oficial del Inehrm en la red social Facebook, con motivo de las efemérides del día, Salmerón consideró que ese acto “fue resultado de la profunda división que experimentó la sociedad mexicana desde los años sesenta”.

El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México indicó, en su texto, que entre sus labores “se ha propuesto investigar, discutir y difundir la historia de México a través de sus principales protagonistas, los pueblos y la sociedad mexicana”.

Entre sus metas está “darle voz y contar la historia de quienes no han tenido voz”, además de “dar a conocer una historia que no se conoce, rescatar del olvido una etapa de la historia de México en la cual los luchadores sociales no existen”, no había libertades políticas y el Estado reprimía con violencia cualquier disidencia pero, enfatizó, sin reivindicar la lucha armada ni hacer una apología de la violencia.

En ese sentido, “a nadie se pretendió ofender con el adjetivo ‘valientes’ que calificó a esos jóvenes; al contrario, en la nota se quiso reivindicar la figura de Garza Sada. ‘Valiente’ no significa ser héroe ni hacer lo correcto. Ofrecemos una sincera disculpa a quienes se ofendieron por este adjetivo, que no fue en el sentido de justificar su acción que terminó en la muerte del empresario”.

El mismo jueves la Secretaría de Cultura respondió a ese texto con un comunicado, en el cual subrayó que la actual administración impulsa “un movimiento pacifista” de cambio, y que lo divulgado por Salmerón Sanginés no representa al gobierno federal.

“La postura institucional nada tiene que ver con reivindicar la violencia; no hay ninguna causa que justifique la violencia. No estamos por abrir heridas del pasado, sino por la reconciliación”.

Las expresiones de Pedro Salmerón generaron reacciones de protesta, entre ellas una propuesta de punto de acuerdo presentado por la legisladora Lilly Téllez ante el Senado, para que Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura, remueva a ese funcionario de la dirección del instituto.

La senadora por Sonora fundamentó su petición con el argumento de que la publicación del titular del Inehrm “pretende normalizar, fomentar o justificar la violencia (…)”.

“Cobardes asesinos”

La senadora Lilly Téllez calificó a los guerrilleros implicados en ese caso de Eugenio Garza como “cobardes asesinos”.

“Valores democráticos”

“Desde el servicio público tenemos la obligación de fomentar el cumplimiento de la ley y de los valores democráticos”.