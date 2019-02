Reyes Heroles niega un presunto conflicto de interés

“Falsas acusaciones”

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex y El Universal).— Jesús Reyes Heroles González Garza negó que exista conflicto de interés en sus actividades profesionales, ya que dejó de ser servidor público hace 10 años y siempre, dijo, se desempeñó “bajo los principios éticos más rigurosos”.

En un comunicado, el exdirector de Pemex y extitular de la Secretaría de Energía (Sener) indicó que argumentar un supuesto conflicto de interés es coartar su derecho a la libertad de profesión.

De acuerdo con Reyes Heroles, dejó el servicio público el 7 de septiembre de 2009 y durante más de un año no realizó actividad profesional alguna en el sector energético, en cumplimiento al artículo 9 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente entonces.

“Por tanto, no existe conflicto de interés entre mis actividades profesionales desde entonces. “Siempre me he desempeñado bajo los principios éticos más rigurosos”, afirmó.

Además, calificó de falsas las declaraciones hechas por el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, las cuales, afirmó el exfuncionario, causan un daño moral a su persona.

Reyes Heroles aclaró que fue titular de la Sener con Ernesto Zedillo por casi dos años, así como director de Pemex con Felipe Calderón entre diciembre de 2006 al 7 de septiembre de 2009, y no con Carlos Salinas de Gortari, como dijo Bartlett.

Otras respuestas

Luego de que el director general de la CFE, Manuel Barlett, acusó a varios exfuncionarios de desmantelar a la paraestatal, y de trabajar en empresas privadas al finalizar su gestión pública, Luis Téllez Kuenzler aseguró que nunca en su trayectoria profesional ha incurrido en algún conflicto de interés, ya que se ha apegado a la legalidad vigente.

En un comunicado enviado anteayer, el exfuncionario indicó que si bien participó como consejero de una empresa de energía en Estados Unidos entre 2004 y 2006, esto fue más de tres años después de haber terminado su encargo como titular de la Secretaría de Energía el 30 de noviembre de 2000.

También Felipe Calderón respondió ante las acusaciones de Bartlett, al asegurar que “si tienen una sola prueba de que yo haya beneficiado indebidamente a cualquier empresa, no solo global sino nacional, que la presenten, si no, que se callen”.

Aclaración Josefa González, titular de la Semarnat

Josefa González Blanco Ortiz Mena reveló que tiene vínculos de parentesco con directivos de empresas privadas.

Portal Declaranet

La titular de la Semarnat hizo una aclaración de posible conflicto de intereses a través de Declaranet.

Contratos leninos

En esta explica lo siguiente: “Tengo un vínculo de parentesco por consanguinidad con Tania Ortiz Mena López Negrete, quien actualmente se desempeña como directora general de Infraestructura Energética Nova (IEnova)”, la cual fue señalada de tener contratos leoninos con el gobierno federal.

Otro familiar

La funcionaria también afirmó tiene parentesco con Carlos Ortiz Mena, empleado en Servicios Administrativos Fresnillo, de la empresa Industria Peñoles.

Un hotelero

También admitió que tiene un vínculo por parentesco por consanguinidad con David Ortiz Mena, quien se desempeña como presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum.