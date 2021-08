Ricardo Anaya acusa a AMLO y anuncia exilio; le responden

MÉXICO.- El excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, informó que le llegó un citatorio para que se presente al Reclusorio Norte por delitos que suman 30 años de prisión.

"López Obrador negó quererme encarcelar, pero resulta que me acaba de llegar el citatorio para una audiencia en el reclusorio norte. Los delitos que me imputan "solo" suman 30 años de prisión. ¡Menos mal que su fuerte no es la venganza! Vamos para adelante, hasta donde tope", escribió Anaya en su cuenta de Twitter junto a un video.

Anaya acusa a López Obrador

Apenas el sábado, Anaya Cortés acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de que lo quiere meter a la cárcel, y pronosticó que le van a iniciar un proceso por las declaraciones que ha hecho en su contra el extitular de Pemex, Emilio Lozoya.

"Se le hizo fácil decir 'me está persiguiendo Andrés Manuel'", dice el presidente López Obrador a las acusaciones de Ricardo Anaya hechas este fin de semana.



Le pide no ampararse, defenderse y presentar pruebas ante la justicia.



En un video, Anaya Cortés dijo que no hay más argumentos que "dos testigos balines" en su contra.

"López Obrador me quiere fregar a la mala. Le estorbo para sus planes de sucesión en el 2024. No quiere que yo sea candidato. Y me quiere encarcelar porque no le gusta lo que digo", dijo Anaya Cortés. El panista queretano acusó una persecución política en su contra y dijo: "López Obrador me quiere fregar a la mala. Le estorbo para sus planes de sucesión en el 2024. No quiere que yo sea candidato. Y me quiere encarcelar porque no le gusta lo que digo", esto refiriéndose a los videos que ha publicado cada semana, haciendo fuertes críticas al gobierno de López Obrador.

En el video Anaya explica que aunque "no es lo que me hubiera gustado", debe tomar la decisión de "estar fuera una temporada breve", para evitar que le quiten sus derechos políticos y con ello la posibilidad de ser candidato en 2024.

¿Qué dijo López Obrador?

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este lunes que es "mentira" que persiga a su opositor.

"Él acusa de ser perseguido por el presidente, por mí, y eso es una mentira, eso es falso. ¿Qué es lo que da origen a esta situación? Una denuncia que se presentó desde hace mucho tiempo por sus mismos compañeros de partido", aseguró López Obrador en su rueda de prensa matutina.

Rivales del PAN habrían denunciado

López Obrador respondió que los hechos se derivan de acusaciones de rivales del PAN y de la denuncia de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), que hace un año señaló a Anaya por recibir sobornos de Odebrecht para aprobar la reforma energética de 2013.

"Yo no tengo nada que ver absolutamente, pero él pensando que así, echándome la culpa, sintiéndose perseguido, la iba a librar. Muy mal, muy mal, ese proceder", comentó López Obrador.

El presidente también sugirió que las denuncias surgieron porque Anaya "traicionó" al antiguo Gobierno de Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), e "hizo a un lado" al grupo político del expresidente Felipe Calderón, del PAN.

"Se le generaron problemas porque sintieron que estaba traicionando, entonces se le juntaron estas denuncias, no nosotros, yo no estoy acostumbrado a decir mentiras, siempre digo lo que pienso y doy la cara, entonces se le hizo fácil decir 'me está persiguiendo Andrés Manuel'", argumentó.

El caso Lozoya

La polémica estalla un año después de presentarse la denuncia de Lozoya, exjefe de Pemex (2012-2016) y principal implicado en la trama de corrupción de Odebrecht por recibir 10.5 millones de dólares de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para la campaña de Peña Nieto.

Lozoya aprovechó el criterio de oportunidad para denunciar ante la Fiscalía General de la República (FGR) a políticos del PRI y PAN, entre ellos Anaya, por recibir millones de dólares para aprobar la reforma que abrió el sector energético a la inversión privada en 2013.

Aunque los políticos acusados son de la oposición, López Obrador aseveró que él "no tiene nada que ver con la Fiscalía ni con los jueces del Poder Judicial".

También afirmó que en su Gobierno no son "represores".

"La verdad que cómo voy a estar pensando en eso, que no sea (Anaya) candidato en el 2024, no, yo no le impido a nadie que sea candidato", destacó.

