Ricardo Salinas le recuerda a Sabina Berman que fue "su esclava"

MÉXICO.- Ricardo Salinas Pliego ha estado en el ojo del huracán en esta contingencia. Ahora, el segundo hombre más rico de México le recordó a la escritora Sabina Berman que ella perteneció a la nómina de una de sus empresas.

Siiiii que nos cuente cómo es esa sensación... ¿me veía con miedo o quizá tenía pesadillas, lloraba cuando llegaba en su propio carro a @adn40 a trabajar, cómo se aguantaba ese sentimiento y las ganas de llorar mientras estaba al aire?... Dios, tantas preguntas y ya no contesta!! https://t.co/SU9BBUS52s — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 18, 2020

La polémica fiesta de Salinas Pliego

La también dramaturga criticó una de las celebraciones que realizó el empresario con sus trabajadores de Grupo Salinas, de la que tuiteó: “Entre los meseros y los esclavos...”.

Entre los meseros y los esclavos... https://t.co/v0XuUgyXaa — Sabina Berman (@sabinaberman) December 18, 2020

“Sabinita, usted un tiempo trabajó para mí en ADN 40 y nunca pensé que se sintiera mi esclava, en fin”, recordó el empresario; sin embargo, reconoció que, a pesar de que ella lucró a través de su televisora, ella realizó un trabajo ejemplar. “Lo bueno es que durante ese tiempo usted ganó dinero gracias a mi televisora y a su trabajo extraordinario”, le respondió Salinas Pliego.

¿Miedo a tí @RicardoBSalinas? Imposible. ¿Llorar? Qué tonto eres. Vete a hacer telenovelas en Noruega --ah, aunque ahí enos gente las vería. https://t.co/awYXW9r1iZ — Sabina Berman (@sabinaberman) December 18, 2020

Posteriormente, el empresario hizo referencia a la mesa de debate virtual en la que participa con Carmen Aristegui. ”Un abrazo y ya no deje que la regañé Denise Dresser”, añadió.

Hay multas a quien organice fiestas en la CdmMx. @Claudiashein



Acá unos covidiotas culpables. https://t.co/gSeromLVOC — Sabina Berman (@sabinaberman) December 18, 2020

El empresario contestó sarcásticamente a quienes lo criticaron.

¿Enos? 😳... saluuuddd @sabinaberman 😜 ¿Y por qué su trauma con Noruega?.



¿Cuándo nos va a terminar de contar cuando se sentía esclava y ganaba dinero conmigo? Seguimos esperándola 😌 pic.twitter.com/AdbCoWwSa1 — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 18, 2020

Las opiniones polémicas de Salinas Pliego

En general, sus puntos de vista han generado opiniones de especialistas, empresarios y funcionarios, así como del público en general.

La fiesta con el elenco de Tv Azteca

Salinas Pliego subió a su cuenta de Twitter un video de la fiesta de fin de año con conductores de TV Azteca.

El video está acompañado por el mensaje: "Celebrando con muuucho talento Azteca!! Gracias a todos. Gracias a la Vida!".

Celebrando con muuucho talento Azteca!! Gracias a todos. Gracias a la Vida! pic.twitter.com/O4J3MlKcSg — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 17, 2020

¿Quiénes asistieron a la fiesta de Salinas Pliego?

En la grabación, de menos de un minuto, se puede ver a los conductores Javier Alatorre, Pati Chapoy, Cynthia Rodríguez, Horacio Villalobos, Luis Roberto Alves "Zague", Jorge Zarza, entre otros.

Le llueven críticas

Tras la difusión del video, han cuestionado al empresario que se haga una fiesta en plena pandemia de Covid-19. Ayer miércoles, en entrevista con el periodista Jorge Garralda, Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, reafirmó su postura sobre el confinamiento

Trabajar para este señor me cambió la vida a mí y a mi familia.

Pa que vayan y digan 😎

Gracias @RicardoBSalinas pic.twitter.com/ug0t2bxfmE — El CAPI Pérez (@elcapiperez) December 17, 2020







Escuela del empresario sigue con clases presenciales

-El secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, aseguró que se encuentra en el ámbito judicial la decisión de tener abierta una escuela del empresario Ricardo Salinas Pliego en la Ciudad de México, aún cuando el semáforo epidemiológico no está en color verde como se estableció para regresar a los planteles educativos.

Un amparo

"Hubo un amparo que en este momento se está trabajando para poder tener esa situación resuelta, pero está en el terreno judicial", dijo el funcionario durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Reactivación económica

Salinas Pliego se destacó por ser el empresario que fomentaba el trabajo presencial durante el confinamiento por Covid-19 y no estaba de acuerdo con el programa de distanciamiento social que se aplicó.

Cuando el gobierno comenzó a relajar el confinamiento, se dijo optimista racional y aseguró tener confianza en que "seremos mejores como país, como sociedad y como personas, si aprendemos de lo vivido".

En Twitter señaló que el pensamiento crítico e independiente debe ser una guía, "pues nadie es dueño de la verdad y nadie debe imponer su manera de pensar sobre los demás".

Para el empresario, "el carácter es destino", y en las crisis, la templanza es determinante para superar la adversidad, pues los triunfos más importantes son sobre uno mismo.

"El trabajo dignifica nuestras vidas; les da significado y sentido. Por ello es importante defender a las empresas, que son las principales generadoras de empleos, riqueza y prosperidad".

Señaló que el cambio es la única constante en la vida: "quienes nos adaptamos más rápido y mejor al entorno cambiante somos los que sobrevivimos y salimos adelante".

En este largo comentario destacó que no hay camino fácil y siempre se debe pensar en hacer lo correcto, "para el bienestar de nuestros colaboradores, así como para los millones de clientes y familias que dependen de que hagamos lo correcto".

Pensiones Salinas

Pliego volvió a causar polémica al aseverar que las pensiones no son gratuitas, pues resultan del "beneficio justo que cosechas hoy como resultado de décadas de esfuerzo".

"Tu ahorro no es trivial, es el sacrificio que has hecho en el consumo diario de tu familia para poder lograr un futuro seguro mediante una pensión suficiente. Sin tu ahorro, no tienes pensión. Y sin réditos adecuados, tu pensión no alcanza", destacó en su columna de opinión.

El empresario expuso que quien debe ahorrar por una pensión digna es el empleado y no el patrón, pues este último no tiene incentivos para garantizarle una pensión digna.

Riqueza

Uno de los tópicos controversiales sobre el que escribió fue sobre la riqueza de las naciones. Salinas Pliego retomó un mensaje de Antonella Marty, directora del Centro para América Latina de Atlas Network. Coincidió con Marty y reprodujo su comentario: "Decir que el pobre es pobre porque el rico es rico, es como decir que el enfermo está enfermo porque el sano está sano. Son dos cosas que no tienen nada que ver. La riqueza no es un juego de suma cero".