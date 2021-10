Ricardo Salinas Pliego desató una nueva ola de burlas contra el periodista Hernán Gómez Bruera, popularmente conocido como “El Facundo Malo”, ya que es hermano de Facundo, ahora conductor de Tv Azteca.

Todo comenzó cuando el 2 de octubre pasado, a través de Twitter, el también analista político solicitó al empresario una entrevista para hablar de su libro “Ideas sobre la libertad que cambian al mundo”.

“¿Ricardo Salinas me das una entrevista para hablar de este libro?”, preguntó el periodista, que no recibió una respuesta directa de Salinas Pliego , quien en cambio contestó a un usuario que le sugirió a Gómez Bruera primero comprar y leer el libro.

La tarde del miércoles 6 de octubre, Hernán retomó la solicitud con aparente urgencia: “Tons qué, @RicardoBSalinas, ¿sí o no? Prometo que va a ser divertido”, a lo que entonces recibió una respuesta directa del empresario, quien dijo desconocer a qué se dedica Hernán, pero de paso lo tachó de “cualquier pen…”.

El intercambio de palabras no terminó ahí, pues Gómez insistió en que ser entrevistado por él aportaría “algo diferente”, pero el empresario insistió en que no perdería su tiempo en una entrevista, pero remató tachando de “llorón” al hermano de Facundo.

Me disculpa pero yo jamás lo insulté… yo solo le pedí que se presentara, porque luego hay mucho pendejo que nunca ha logrado nada pidiéndome entrevistas, y la verdad no tengo tiempo… si le quedo el saco, pos’ ahora si qué disculpe usted 😌. Buenas noches 😊😜 https://t.co/1wM9yzYqLg

Jajaja ahhh vas a seguir????



Mi tiempo lo invierto como se me da mi gana, con quién se me da mi gana y dónde se me de mi gana… por que es MI VIDA y cuido mucho en que la “invierto”… después de ver que usted es llorón y sensible, no tengo tiempo para usted.#BuenosDias 😌 https://t.co/Qgx4uPNHfL