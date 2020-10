Ricardo Salinas regalará un millón de pesos en app de Banco Azteca

MÉXICO.- El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego lanzó una pregunta en Twitter que causó revuelo, pues planteó regalar un millón de pesos transferidos a la app de Banco Azteca.

"Hoy me desperté con las ganas de regalar un millón de pesos, aquí en Twitter, transferido a su app de Banco Azteca (si no la tienen descárguela a su cel)", informó en la red social.

Salinas plantea cómo repartir el dinero

El empresario, quien dio positivo a Covid-19 en días pasados, pidió apoyo a los usuarios de Twitter para saber cómo repartir el dinero: mil premios de mil pesos, 200 premios de 500 pesos o 100 premios de 10 mil pesos.

#BuenosDiasATodos, ya es fin de semana y me siento muy bien 😌.



Hoy me desperté con las ganas de REGALAR 1 millón de pesos 😎, aquí en Twitter, transferido a su App de @BancoAzteca (si no la tienen descárguenla a su cel), necesito que me ayuden a pensar cómo los reparto: 🤔 — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 30, 2020

Algunos usuarios preguntaron detalles sobre el concurso a lo que Salinas Pliego respondió: " yo les voy a platicar en persona qué hacer…paciencia".

Responde a usuarios

La pregunta posicionó las tendencias "Banco Azteca" y Elektra en Twitter.

Héctor del Río, un usuario de Twitter, respondió a la dinámica:

“Que estupidez tan frívola, si tienes hoy ganas de dar un millón, compra medicinas para los niños con Cáncer, ayuda a un banco de alimentos, dónalo; pero que comentario por demás absurdo.... por eso estamos como estamos”.

Ricardo Salinas le escribió:

“Bueno si usted no los quiere, deje que los que sí lo necesitan se los lleven. Grupo Salinas dona mucho más que 1M, esto es un regalo de mi para ustedes (para usted no)”.

Bueno si usted no los quiere, deje que los que sí lo necesitan se los lleven.



Grupo Salinas dona mucho más que 1M, esto es un regalo de mi para ustedes (para usted no). 😤 https://t.co/vaoxXyzM1f — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 30, 2020

Otros de los comentarios que destacaron son los siguientes:

“Llegó a decir que no tenía dinero con tal de presionar para que se reabriera la economía en junio de 2020. No cerró sus tiendas Elektra ni sus Banco Azteca hasta que lo amenazaron con multas. En octubre de 2020 está presionando para que se reabran las escuelas. Todo un nefasto”.

Llegó a decir que no tenía dinero con tal de presionar para que se reabriera la economía en junio de 2020. No cerró sus tiendas Elektra ni sus banco azteca hasta que lo amenazaron con multas. En octubre de 2020 está presionando para que se reabran las escuelas. Todo un nefasto. https://t.co/kVAxrX8pS6 — Carlos Alberto Cruz (@Alberto_PGT) October 30, 2020

“Lo bueno es que aquí todos son adinerados, de raza aria, con ascendencia europea, un nivel educativo muy elevado, acomodados en un alto nivel dentro del escalafón social y con un gusto fino y exclusivo por las más bellas mujeres”.

Lo bueno es que aquí todos son adinerados, de raza aria, con ascendencia europea, un nivel educativo muy elevado, acomodados en un alto nivel dentro del escalafón social, y con un gusto fino y exclusivo por las más bellas mujeres 👌 — Tumamamequierednuera (@ibubulubas) October 30, 2020

Las opiniones polémicas de Salinas Pliego

Esta no es la primera polémica de Salinas Pliego, pues sus puntos de vista han generado opiniones de especialistas, empresarios y funcionarios, así como del público en general.

Reactivación económica

Salinas Pliego se destacó por ser el empresario que fomentaba el trabajo presencial durante el confinamiento por Covid-19 y no estaba de acuerdo con el programa de distanciamiento social que se aplicó.

Señaló que el cambio es la única constante en la vida: "quienes nos adaptamos más rápido y mejor al entorno cambiante somos los que sobrevivimos y salimos adelante".

Pensiones Salinas

Pliego volvió a causar polémica al aseverar que las pensiones no son gratuitas, pues resultan del "beneficio justo que cosechas hoy como resultado de décadas de esfuerzo".

"Tu ahorro no es trivial, es el sacrificio que has hecho en el consumo diario de tu familia para poder lograr un futuro seguro mediante una pensión suficiente. Sin tu ahorro, no tienes pensión. Y sin réditos adecuados, tu pensión no alcanza", destacó en su columna de opinión.

Riqueza

Uno de los tópicos controversiales sobre el que escribió fue sobre la riqueza de las naciones. Salinas Pliego retomó un mensaje de Antonella Marty, directora del Centro para América Latina de Atlas Network. Coincidió con Marty y reprodujo su comentario: "Decir que el pobre es pobre porque el rico es rico, es como decir que el enfermo está enfermo porque el sano está sano. Son dos cosas que no tienen nada que ver. La riqueza no es un juego de suma cero".