El multimillonario Ricardo Salinas Pliego, el segundo hombre más rico de México, ha elevado sus bonos en la red social Twitter.

Hoy, minutos después de las 8 de la noche, el dueño de TV Azteca y Elektra anunció con orgullo que estaba a pocos seguidores de los 800 mil, algo que confió en lograr “hoy mismo”.

Y lo hizo, 37 minutos más tarde.

Estoy a 59 seguidores de los 800,000 🙃 se siente bien!.



Le empiezo a tomar el gusto a esta Red social. pic.twitter.com/8RK1DtEdFJ — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 12, 2020

El siguiente paso, dijo, el millón de “followers”. Aunque se dio tiempo de interactuar y marcar "sana distancia" con otros usuarios.

La fórmula que le ha valido a Ricardo Salinas, de 65 años de edad, ganar aceleradamente popularidad ha sido la interacción con los usuarios a sus tuits, aunque no le sean favorables ni mucho menos amables.

El propietario de Grupo Salinas es del tipo “lo amas o lo odias”, pero tiene la costumbre de responder casi inmediatamente al menos a los primeros usuarios que reaccionan a sus publicaciones.

Jovencitos ya pónganse a trabajar y déjenme concentrarme en cumplir con regalarle dinero a la gente que me sigue, si les molesta mi éxito... no me sigan y listo! 👋🏼 https://t.co/EJXDCZsn2v — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 11, 2020

Ponga una empresa, hágala crecer, dele empleo a 180,000 mexicanos y entonces verá cómo le inventan cosas como las que usted me está inventando. Si a mis empleados no les beneficiara trabajar en mis empresas no estuvieran ahí. No diga mentiras y póngase a trabajar. https://t.co/wTsP5jw6Z3 — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 7, 2020

Antes de subirme al jet para regresar a México me da tiempo de regalar otros $150,000 pesos.



Cuando los reciban por favor compártanme que efectivamente les llego con el screenshoot del mensaje.



¿Listos? Suerte y bonito sábado. pic.twitter.com/dJBagHyASt — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 7, 2020

Estaría bonito, pero tengo muchas empresas y no caben en una sola foto... veré si alguien me ayuda. 😎 https://t.co/DXb4Qj2JG9 — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 5, 2020

¿Debería cambiar esta foto por la de mi perfil? https://t.co/h92ChVK2ip — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 5, 2020

Si usted viene del futuro avíseme para pedirle consejos. De otro modo lo averiguaremos hasta diciembre. — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 13, 2020

“¡Déjenos vivir en paz!”

Ricardo Salinas Pliego se convirtió en un muy activo usuario de las redes sociales para salir al paso de las polémicas generadas por sus comentarios sobre el manejo del Covid-19 en México, su respaldo al proyecto de gobierno de Andrés Manuel López Obrador —hasta que tuvo un desencuentro por la paralización de actividades económicas— y acusaciones por obligar a los empleados de sus negocios a acudir a los centros laborales en pleno pico de la pandemia.

Cuando el gobierno mexicano ordenó el cierre de actividades comerciales e industriales para controlar la pandemia, Salinas Pliego prácticamente llamó a la desobediencia civil, con mensajes y reflexiones desde su blog personal.

“¡Déjennos vivir en paz! Dejen de sembrar pánico y miedo con sus campañas masivas de publicidad”, escribió a propósito de las restricciones.

Y de ahí en adelante, capitalizó el impacto –inmediatez y alcance— de las redes sociales. Continúa con su blog, pero ya es Twitter el principal instrumento de difusión de sus reflexiones.

El ritmo de publicación de @RicardoBSalinas en los dos últimos años, según la herramienta Twitonomy

A mediados de octubre, el dueño de Elektra dio positivo en la prueba de Covid-19 y lo comunicó… en Twitter. Con el aislamiento, se aficionó aún más a la red social y sus seguidores empezaron a crecer, y crecer, y crecer…

Apuntaló ese camino el 2 de noviembre pasado, cuando lanzó un concurso para “regalar un millón de pesos” a sus “followers”.

Ya puede contarle a su bebé cuando sea grande, que su tío Ricardo Salinas Pliego le regaló su primer Carriola. 😎😌👍🏼.



Será una gran historia que contarle a la gente y quizá yo ya no esté en este mundo para cuando su bebé lo comprenda, me encanta la historia!!! https://t.co/XhGZCeLHXa — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 7, 2020

Ah cómo les gusta inventar, a usted no le vamos a dar nada. https://t.co/DgYNfVTYOw pic.twitter.com/X7G0oO1xkL — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 7, 2020

#BuenosDias he tenido mucho trabajo y no me había dado tiempo de continuar con el reparto del millón de pesos, pero AHORITA REGALAMOS unos $150,000. pic.twitter.com/iPocSC8VtS — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 11, 2020

Alguien más que se puso contenta hoy... cuénteme ¿qué estaba haciendo?.



Ahora le van a decir bot y cuenta falsa por unos días esa parte va incluida en mi regalo, es para que viva unas horas lo que yo vivo todo el día, ataques, acusaciones y calumnias. Se lo tenía que decir 😜 https://t.co/8kd39HRTNO — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 8, 2020

Aquí les muestro a alguien que va a hacer un EXCELENTE uso de mi regalo, felicidades @LirChan por tu decisión y que tengas un domingo INOLVIDABLE.



Disfruta el regalo, si alguien te pregunta, les dices que tienes un tío al que no le va mal y te ayudo a pagar el titulo. 😌 https://t.co/fi2Uc44kT7 — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 8, 2020

En realidad, son premios de 10 mil pesos a clientes de Banco Azteca, pero la dinámica se desarrolla en Twitter.

Los usuarios deben enviar captura del código QR generado por la aplicación con el hashtag #RicardoSalinas regala un millón a los clientes de @BancoAzteca.

Ricardo Salinas Pliego es el segundo hombre más rico de México, con una fortuna de 11,700 millones de dólares según la edición 2020 de la lista de millonarios de la revista Forbes.