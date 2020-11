Salinas Pliego "no le perdonará" ni una licuadora a Denise Dresser

Adiós a Best Buy

Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas y Elektra, deseó buen regreso a casa a Best Buy, empresa que anunció su salida del país el 31 de diciembre próximo y subrayó que su empresa "no se raja" y causó revuelo.

Una de las que reaccionó fue Denise Dresser, quien en su cuenta de Twitter escribió: " El Grupo Salinas celebra la salida de la competencia, mientras en las tiendas Elektra los consumidores pagan por una licuadora el resto de su vida, a una tasa de interés que los exprime como naranjas.".

Al respecto, el ya conocido tuitero contestó: "Por más que usted quiera presionarnos en @Tiendas_Elektra, no permitiremos que use su posición mediática para que le perdonemos la licuadora que compró hace 20 años, abrazo mi estimada Denisse y que dios le de salud y vida para que siga viendo cómo triunfamos".

Por más que usted quiera presionarnos en @Tiendas_Elektra, no permitiremos que use su posición mediática para que le perdonemos la licuadora que compró hace 20 años 😌, abrazo mi estimada Denisse y que dios le de salud y vida para que siga viendo cómo triunfamos en @gruposalinas https://t.co/wuwj9kvqDL — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 26, 2020

Best Buy informó a sus inversionistas que su salida del país se debe a los efectos de la pandemia por Covid-19, que han generado una caída en el consumo, el empleo y el crecimiento económico. La firma detalló que de sus 49 sucursales en el país, ocho ya han sido cerradas durante este año y el resto bajarán la cortina ordenadamente sus operaciones a clientes a partir del 31 de diciembre del 2020.

"La libertad y la competencia son parte fundamental de una economía sana. En Tiendas Elektra como mexicanos, competimos y no nos rajamos, nos quedamos a mantener empleos y servicios, estamos con ustedes mexicanos", comentó Salinas Pliego en su cuenta de Twitter. Asimismo, la cuenta de Twitter de Elektra posteó un comentario donde agradece a Best Buy haberlo intentado y agrega "acá nos haremos cargo de tus clientes". Elektra destacó que ver a una tienda cerrar sus puertas nunca es una buena noticia y lamentan verlos dejar México.

.@BestBuyMexico se va y quiero desearles buen regreso a casa. La libertad y la competencia son parte fundamental de una economía sana. En @Tiendas_Elektra como Mexicanos, competimos y no nos rajamos, nos quedamos a mantener empleos y servicios, estamos con ustedes Mexicanos 👊🏼😌 https://t.co/ZulHUgRh1w — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 25, 2020

¿Best Buy respondió a Salinas?

"Por medio del presente, Best Buy externa su agradecimiento a Grupo Salinas por el emotivo mensaje dirigido a nuestra organización, y como acertadamente mencionan en su misiva el 2020 deja lecciones importantes, la más trascendente quizá para nosotros, es el valor de estar del lado de la legalidad siendo contribuyentes responsables y puntales en la liquidación de nuestras obligaciones fiscales. Con esto queremos externar a nombre de nuestros asociados, que les deseamos buena suerte en el pago de sus impuestos atrasados. Best Buy México.”, es el texto que se viralizó como la presunta respuesta de la tienda tecnológica. Sin embargo, no proviene de la cuenta oficial, sino de la creatividad de algún internauta.

Respuesta de Best Buy a Don Ricardo. pic.twitter.com/O4znTm3wDV — 3rnesto (@erveza) November 26, 2020

Las opiniones polémicas de Salinas Pliego

En general, sus puntos de vista han generado opiniones de especialistas, empresarios y funcionarios, así como del público en general.

Reactivación económica

Salinas Pliego se destacó por ser el empresario que fomentaba el trabajo presencial durante el confinamiento por Covid-19 y no estaba de acuerdo con el programa de distanciamiento social que se aplicó.

Cuando el gobierno comenzó a relajar el confinamiento, se dijo optimista racional y aseguró tener confianza en que "seremos mejores como país, como sociedad y como personas, si aprendemos de lo vivido".

En Twitter señaló que el pensamiento crítico e independiente debe ser una guía, "pues nadie es dueño de la verdad y nadie debe imponer su manera de pensar sobre los demás".

Para el empresario, "el carácter es destino", y en las crisis, la templanza es determinante para superar la adversidad, pues los triunfos más importantes son sobre uno mismo.

"El trabajo dignifica nuestras vidas; les da significado y sentido. Por ello es importante defender a las empresas, que son las principales generadoras de empleos, riqueza y prosperidad".

Señaló que el cambio es la única constante en la vida: "quienes nos adaptamos más rápido y mejor al entorno cambiante somos los que sobrevivimos y salimos adelante".

En este largo comentario destacó que no hay camino fácil y siempre se debe pensar en hacer lo correcto, "para el bienestar de nuestros colaboradores, así como para los millones de clientes y familias que dependen de que hagamos lo correcto".

Pensiones Salinas

Pliego volvió a causar polémica al aseverar que las pensiones no son gratuitas, pues resultan del "beneficio justo que cosechas hoy como resultado de décadas de esfuerzo".

"Tu ahorro no es trivial, es el sacrificio que has hecho en el consumo diario de tu familia para poder lograr un futuro seguro mediante una pensión suficiente. Sin tu ahorro, no tienes pensión. Y sin réditos adecuados, tu pensión no alcanza", destacó en su columna de opinión.

El empresario expuso que quien debe ahorrar por una pensión digna es el empleado y no el patrón, pues este último no tiene incentivos para garantizarle una pensión digna.

Riqueza

Uno de los tópicos controversiales sobre el que escribió fue sobre la riqueza de las naciones. Salinas Pliego retomó un mensaje de Antonella Marty, directora del Centro para América Latina de Atlas Network. Coincidió con Marty y reprodujo su comentario: "Decir que el pobre es pobre porque el rico es rico, es como decir que el enfermo está enfermo porque el sano está sano. Son dos cosas que no tienen nada que ver. La riqueza no es un juego de suma cero".

