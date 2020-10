Ricardo Salinas responde a usuario que su fortuna es mayor a 11 mil mdd

Salinas Pliego, sin intermediarios

MÉXICO.-Ricardo Salinas Pliego causó controversia en redes sociales, pues le dijo a un usuario de Twitter que su fortuna es mayor a 11 mil millones de dólares.

El presidente de Grupo Salinas tuiteó:

“Buenos Días México, ya estoy despierto y listo para seguir trabajando desde casa. Ya levántense”.

#BuenosDíasMexico ya estoy despierto y listo para seguir trabajando desde casa. Ya levántense. pic.twitter.com/aKluNLzfRM — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 17, 2020

Al ver el tuit, un usuario respondió que si él tuviera mil millones de dólares, también trabajaría desde su casa. El empresario decidió escribirle al internauta que su fortuna en realidad es de 11 mil millones de dólares.

Si yo tuviera 1,000 millones de dólares, también trabajaría desde mi casa. Aparte de levantarse temprano a chambear, ¿Cuál sería tu consejo para crear una riqueza de ese tamaño ? — aquinonez1 (@arthurqueen2011) October 17, 2020

Solo detrás de Carlos Slim

Ricardo Salinas Pliego es un empresario peculiar y se distingue de sus compañeros mexicanos que aparecen en la lista de multimillonarios de Forbes, donde ocupa el segundo sitio nacional con una fortuna estimada en 11 mil 300 millones de dólares, sólo por detrás de Carlos Slim.

11,000 😎😌 — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 17, 2020

A diferencia de Slim, Germán Larrea o Alberto Baillères, el presidente de Grupo Salinas es proactivo en redes sociales como Twitter, donde comparte sus puntos de vista y comentarios que en ocasiones causan polémica, y también se distingue porque suele responder a quienes interactúan con él.

Durante el confinamiento, y mayormente desde que este miércoles informó en Twitter que dio positivo a Covid-19, Salinas Pliego ha dedicado tiempo a compartir su postura sobre temas que afectan al país.

"Hace mucho tiempo que no me levantaba tan tarde, les cuento que me siento muy bien y desde acá sigo trabajando. Gracias por todos sus mensajes y a todos los medios por estar pendientes de mí. Ya hasta siento que somos buenos amigos", tuiteó el jueves.

Las opiniones polémicas de Salinas Pliego

En general, sus puntos de vista han generado opiniones de especialistas, empresarios y funcionarios, así como del público en general.

Reactivación económica

Salinas Pliego se destacó por ser el empresario que fomentaba el trabajo presencial durante el confinamiento por Covid-19 y no estaba de acuerdo con el programa de distanciamiento social que se aplicó.

Cuando el gobierno comenzó a relajar el confinamiento, se dijo optimista racional y aseguró tener confianza en que "seremos mejores como país, como sociedad y como personas, si aprendemos de lo vivido".

En Twitter señaló que el pensamiento crítico e independiente debe ser una guía, "pues nadie es dueño de la verdad y nadie debe imponer su manera de pensar sobre los demás".

Para el empresario, "el carácter es destino", y en las crisis, la templanza es determinante para superar la adversidad, pues los triunfos más importantes son sobre uno mismo.

"El trabajo dignifica nuestras vidas; les da significado y sentido. Por ello es importante defender a las empresas, que son las principales generadoras de empleos, riqueza y prosperidad".

Señaló que el cambio es la única constante en la vida: "quienes nos adaptamos más rápido y mejor al entorno cambiante somos los que sobrevivimos y salimos adelante".

En este largo comentario destacó que no hay camino fácil y siempre se debe pensar en hacer lo correcto, "para el bienestar de nuestros colaboradores, así como para los millones de clientes y familias que dependen de que hagamos lo correcto".

Pensiones Salinas

Pliego volvió a causar polémica al aseverar que las pensiones no son gratuitas, pues resultan del "beneficio justo que cosechas hoy como resultado de décadas de esfuerzo".

"Tu ahorro no es trivial, es el sacrificio que has hecho en el consumo diario de tu familia para poder lograr un futuro seguro mediante una pensión suficiente. Sin tu ahorro, no tienes pensión. Y sin réditos adecuados, tu pensión no alcanza", destacó en su columna de opinión.

El empresario expuso que quien debe ahorrar por una pensión digna es el empleado y no el patrón, pues este último no tiene incentivos para garantizarle una pensión digna.

Riqueza

Uno de los tópicos controversiales sobre el que escribió fue sobre la riqueza de las naciones. Salinas Pliego retomó un mensaje de Antonella Marty, directora del Centro para América Latina de Atlas Network. Coincidió con Marty y reprodujo su comentario: "Decir que el pobre es pobre porque el rico es rico, es como decir que el enfermo está enfermo porque el sano está sano. Son dos cosas que no tienen nada que ver. La riqueza no es un juego de suma cero".