Ricardo Salinas se deslinda de "Lord mis zapatos": "No lo conozco"

El empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Banco Azteca, se volvió tendencia en redes sociales el fin de semana, todo a raíz de un sujeto apodado “Lord mis zapatos”, quien tuvo un incidente con la policía en la madrugada del domingo.

En redes sociales se viralizaron los vídeos en los que se ve a una persona discutiendo con los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, tras una denuncia por una fiesta sin sana distancia en la colonia Tlacopac.

Estos son los que pueden quedarse en casa y no lo hacen, los que no arriesgan la vida saliendo a trabajar y si en fiestas. Son los que creen que pueden hacer lo que quieran porque su vida y sus zapatos valen más que tu vida.#LordMisZapatos pic.twitter.com/WGUagR7SPx — 𝑬𝒍 𝑮𝒓𝒂𝒏 𝑳𝒖𝒅𝒘𝒊𝒈 🇲🇽 (@TheBigLudwig) January 24, 2021

El hombre discutió con los oficiales y arremetió contra una mujer que estaba registrando la grabación y le dijo: “Mis zapatos valen más que tu carro”.

¿Trabajador de Ricardo Salinas?

El sujeto dijo que era funcionario y que trabajaba con Ricardo Salinas Pliego y el empresario no se quedó callado. En su cuenta de Twitter aseguró que no estaba relacionado ni conocía a ninguno de los involucrados.

“Jajaja lo bueno que al borracho no se le ocurrió decir que era guardaespaldas de Mickey Mouse porque anduvieran exigiendo que Walt Disney les respondiera. Investíguenle (sic), no me vayan a querer tener todo el domingo diciéndoles lo mismo… No conozco a tan distinguido personaje”, indicó.

“Viendo el desorden que traen con el escolta (no lo conozco) que mencionó a mi empresa, les platico que mis zapatos son normales, cómodos, nada caros y bien limpios. Tip gratis: Quien gaste más en sus zapatos que en un coche está invirtiendo MUY mal y terminará de escolta”.

Tip gratis: Quien gaste más en sus zapatos que en un coche está inviertiendo MUY mal y terminará de escolta 😜. pic.twitter.com/XvkZsPdKd3 — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) January 24, 2021

Ante la insistencia de los usuarios y de algunos medios de comunicación, el dueño de Tv Azteca remató: “No lo conozco! no sean payasos y mal informen a la gente, yo no reprendí a nadie porque no conozco al señor. Por portales y pseudo informadores como ustedes estamos perdidos, sin ustedes oportunistas y miserables intentando llamar la atención con sus encabezados”.

Por portales y pseudo informadores como ustedes estamos perdidos, sin ustedes oportunistas y miserables intentando llamar la atención con sus encabezados 🤮. https://t.co/njdw8DWiEA — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) January 24, 2021

El caso de "Lord mis zapatos"

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) remitieron al Juez Cívico al hombre que agredió verbalmente a los uniformados y que escandalizó en la vía pública cuando le solicitaron que disolviera una fiesta que se realizó en la alcaldía Álvaro Obregón.

Según se lee en un comunicado, ante la emergencia sanitaria por el Covid-19, una denuncia ciudadana alertó a los efectivos sobre un evento que se realizaba al interior de un inmueble ubicado en la colonia Tlacopac.

Una habitante de la calle Reyna señaló a las autoridades que en el evento se habían congregado un gran número de personas. Al llegar al domicilio, los policías solicitaron al organizador del evento que suspendiera la actividad y al explicarle que no era posible su realización por motivo de la pandemia comenzó a agredirlos verbalmente y se negó a finalizar la fiesta.

Ante las agresiones y la falta de respeto a la autoridad, el hombre fue detenido. Sin embargo, al notar la detención, un asistente al evento también agredió a los efectivos para evitar que el detenido fuera ingresado a la patrulla.

El organizador aprovechó la distracción para ingresar a su domicilio y cerrar las puertas; mientras que el otro hombre, de 32 años de edad, arremetía en contra de los uniformados, quienes lo aseguraron y remitieron al Juzgado Cívico por escandalizar en la vía pública y las faltas a la autoridad.

En tanto, las unidades de la SSC permanecieron varios minutos al exterior del domicilio y los oficiales continuaron con el perifoneo, con el exhorto a no realizar fiestas, reuniones ni concentración de personas, debido a la emergencia sanitaria que se vive en la Ciudad de México.