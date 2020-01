Rifa del avión presidencial genera "burla" en la prensa internacional

La propuesta de que el avión presidencial, con un valor de 130 millones de dólares, sea sorteado en una rifa cuyo “cachito” tendría un valor de 500 pesos, no solo se convirtió en tendencia y motivo de memes a nivel nacional, sino que la prensa internacional también se unió a las “burlas” por la “ocurrencia”.

Medios como Reuters, Daily Mail, The Guardian y CBS hicieron eco de esta noticia para destacar las medidas desesperadas del actual gobierno mexicano, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, de vender el avión presidencial que utilizó su predecesor Enrique Peña Nieto.

Mexico's president said he is considering raffling off the plane by selling six million raffle tickets. https://t.co/XMGW9tsxMT pic.twitter.com/YCCZC5YlK4