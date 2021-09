Rifan casa de la que huyó “El Chapo”

Las autoridades hacen cambios para habitarla

CULIACÁN (AP).— La casa de donde huyó Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2014, cuando la Marina y la DEA lo tenían cercado en Culiacán, tuvo algunos cambios para ser incluida entre los premios de la rifa que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador par el Día de la Independencia.

Se clausuró el ducto de la bañera que iba hacia el túnel por donde huyó “El Chapo” y se eliminaron las cámaras que vigilaban todos los ángulos del exterior.

Se pintaron de blanco las paredes de la fachada y el interior, la herrería de puertas y ventanas en café oscuro, se limpió toda la propiedad, se hizo el mantenimiento de la cocina, los closets, baños y aires acondicionados y se renovó el pequeño jardín de acceso a la propiedad. Y lo principal: una losa de concreto cubre el sitio donde antes estuvo la tina de baño que conectaba al túnel.

El inmueble quedó habitable después de años de abandono y de los daños en la operación de registro de la Marina en febrero de 2014.

Los funcionarios del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep) fueron los primeros sorprendidos por la atracción que suscita la casa que no es lujosa, no tiene alberca y carece de la ostentación que en Sinaloa caracteriza a las propiedades de los narcotraficantes.

Los vecinos de "El Chapo” ni siquiera sabían quién habitaba la vivienda con el número 1811 de la calle Constituyente Emiliano C. García en un añejo barrio de Culiacán llamado Libertad y fundado hace más de medio siglo en las pocas montañas que tiene la ciudad.

“Nosotros no sabemos nada, nunca supimos quién vivía ahí, no vimos a nadie”, dijo uno de los pocos vecinos que se asomaron a la calle. No quieren hablar más de “El Chapo”, demasiados periodistas han visitado el sitio en estos años y se sienten molestos al ser interrogados.

La famosa casa está en un punto estratégico para las pretensiones de los habitantes anteriores: sólo hay una casa contigua a la izquierda y del otro lado hay un canal que conectaba la bañera para la posible huida por los largos canales construidos para el agua de las lluvias.

CondenaCártel de Juárez

Condenan al líder del Cártel de Juárez, Vicente Carrillo a pasar 28 años en la prisión.

Delitos

El líder del cártel de Juárez, Vicente Carrillo Fuentes, fue condenado a 28 años de cárcel por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y acopio de armas de fuego, anunció ayer martes la Fiscalía General.

Proceso

En junio del 2015 a Carrillo Fuentes le dictaron auto de formal prisión en su contra por el delito de delincuencia organizada y un año después en juicio de amparo se le concedió la protección constitucional y se ordenó la reposición del procedimiento.