Roberto fue secuestrado tres veces; la última su familia no pudo pagar

CIUDAD DE MÉXICO.- Roberto Quiroa, hermano de Delia, fue secuestrado por tercera vez desde el año 2014 en Reynosa, Tamaulipas, y hasta la fecha su familia no ha vuelto a saber nada de él.

Este lunes, Delia Quiroa, del colectivo "10 de marzo", acudió a las oficinas del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para exigir justicia en el caso de su hermano.

"Queremos que la ONU intervenga ante el gobierno mexicano, porque ya tenemos más de un año exigiéndole solución a nuestras demandas: principalmente la búsqueda y localización de nuestros familiares, que se identifiquen los restos que se sacaron desde hace tres años en Miguel Alemán, Tamaulipas, y demandas que tenemos personales con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas", comentó en entrevista.

Luego de la desaparición de su hermano, quien tenía 28 años en aquel entonces, y ante la falta de respuesta por parte de la autoridades, Delia salió a buscarlo en diferentes estados de la República.

Delia pierde todo en siete años de búsqueda

En estos siete años de búsqueda comenta que perdió familia, amigos, trabajo, casa y casi 10 millones de pesos en gastos. La familia Quiroa tenía negocios de comida en Reynosa, por lo que fueron blanco de llamadas de extorsión por parte de integrantes del crimen organizado.

"Este fue el tercer secuestro y ya no nos lo regresaron, en las otras dos veces sí lo regresaron y pagamos un millón 800 pesos de rescate por él, en este último ya no pudimos pagar el rescate, también se habían llevado a mi mamá pero la liberaron para que consiguiera el dinero, en el tercer secuestro nos pidieron 200 mil dólares ¿de dónde?, era imposible, no pudimos reunir la cantidad y hasta la fecha estamos buscándolo", contó.

unque la denuncia por el secuestro de Roberto Quiroa fue presentada desde el año 2014, hasta la fecha la averiguación previa no ha sido consignada ni hay detenidos por el plagio del joven.