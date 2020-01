Rocío Nahle niega financiamiento de China en Dos Bocas

MÉXICO.- La titular de la Secretaría de Energía de México, Rocío Nahle, aseguró este lunes que la construcción de la nueva refinería Dos Bocas, en el estado de Tabasco, sólo ha recibido recursos mexicanos al negar un supuesto financiamiento de bancos asiáticos.

El Congreso mexicano, tanto en 2019 como 2020, destinó específicamente recursos para la obra; por lo que sería falso lo de la financiación por 600 millones de dólares que el embajador de China en México, Zhu Qingqiao, reveló a los medios.

"Es negativo (el financiamiento). El Congreso tanto en el año 2019 como ahora 2020, etiquetó recursos para la obra de la Refinería de Dos Bocas", dijo Nahle. "Todo el proyecto hasta el día de hoy ha sido financiado con recursos federales", añadió en entrevista con Radio Fórmula.

Nahle dio que desconocía el contexto de la declaración del diplomático chino y dijo que tal vez él se refería a que los bancos chinos "dieron préstamo alguna empresa o alguien bajo el concepto de trabajar en Dos Bocas. No sé, lo desconozco".

Sin embargo, dijo que todos los recurso con los que se está apoyando y financiando Dos Bocas son "autorizados por el Gobierno federal".

Nahle precisó que como jefe de proyecto "no hemos recibido un solo peso de ellos. No sé si ellos, alguna empresa contratista o alguien le hayan financiado pero al proyecto no es así".

El embajador de China en México declaró a medios que dos bancos de China le habían otorgado al Gobierno de México un crédito por unos 600 millones de dólares para la construcción de la refinería de Dos Bocas, aseguro este lunes

