Rocío Pino ofrece "chichis para todas", de Only Fans a candidata a diputada

HERMOSILLO.- Una gran cantidad de reacciones unas a favor y otras en contra se desató en redes sociales tras el anuncio de la candidatura a diputada federal por Distrito III de Rocío Pino, la influencer conocida por sus Only Fans como "La Grosera".

La candidata por Redes Sociales Progresistas (RSP) a través de su cuenta de Twitter respondió a sus detractores que tomaron sus aspiraciones de manera escandalosa.

"Ni siquiera me conoces y no sabes nada de mi… no has visto propuestas así que deja de estar opinando si no tienes fundamentos", se defendió.