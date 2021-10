Rosario Robles, con playera de Pumas, apoya a la UNAM desde la cárcel

CIUDAD DE MÉXICO.- La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, mostró su apoyo a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que en días pasados fue objetivo de críticas por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. La exfuncionaria colocó en Twitter una fotografía donde se le ve con la playera del equipo Pumas y mostró su solidaridad ante "los ataques de los que es objeto desde el poder".

Mi solidaridad con la #UNAM, mi universidad, por los ataques de los que es objeto desde el poder. Mi vocación social y mi compromiso con México lo aprendí en sus muros. También que es inalienable el 𝗗𝗘𝗥𝗘𝗖𝗛𝗢 𝗔 𝗗𝗜𝗦𝗘𝗡𝗧𝗜𝗥. pic.twitter.com/76qBLYheRp — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) October 23, 2021

"Mi vocación social y mi compromiso con México lo aprendí en sus muros", agregó. Rosario Robles señaló que la universidad también es inalienable el derecho a disentir. "No olvidemos nunca que 'Por mi raza hablará mi espiritú'. Por mi ha hablado el mío, forjado en la Gran Universidad Nacional", escribió.

Añadió que "desde aquellos años me enseñaron a luchar por las libertades. Hoy me ha sido arrebatada una, mi libertad física. Pero no mi capacidad de pensar críticamente".

El viernes, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador acusó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de haberse "derechizado" y no haber estado "a la altura de las circunstancias" durante lo que él denomina el "periodo neoliberal".

"Es lamentable que la UNAM se haya derechizado como sucedió en los últimos tiempos", declaró desde el Palacio Nacional. Y agregó que la universidad no estuvo "a la altura de las circunstancias" en décadas pasadas. López Obrador reiteró esto luego de que el jueves criticara a la universidad más grande de América Latina porque "perdió su esencia" en gobiernos anteriores, se volvió defensora del neoliberalismo y fomentó el pensamiento "individualista".

"En la Universidad se privilegia siempre la libertad de cátedra, una de nuestras mayores fortalezas... para formar ciudadanos íntegros... sin ideologías impuestas", respondió hoy la UNAM luego de las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador a la casa de estudios durante las conferencias matutinas del jueves y el viernes.

A través de un comunicado publicado en su sitio web, la casa de estudios afirmó que el compromiso y solidaridad históricos de la Universidad Nacional con la nación es incuestionable.