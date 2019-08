Rosario Robles sí tenía una residencia distinta a la reportada al juez

La ex secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles sí vivió durante al menos los últimos tres años en un departamento de la colonia Polanco, no en su casa de Coyoacán como ella argumentó ante el juez Felipe de Jesús Delgadillo, detalle que fue determinante para enviarla al penal de Santa Martha Acatitla como medida preventiva “ante riesgo de fuga”, se revela en una investigación realizada por “Animal Político”.

El juez dictó la prisión preventiva porque consideró que no había certeza sobre la residencia de Rosario Robles.



“Animal Político” confirmó que el dueño del departamento de Polanco donde vivió la exfuncionaria federal es Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y lo compró en 9 millones de pesos en octubre de 2014.



Según Ruiz Esparza, la también ex titular de Sedatu vivía en ese departamento desde septiembre de 2017, cuando el sismo ocurrido en Ciudad de México la obligó a mudarse de uno en el que vivía en Reforma, lo que también contradice lo dicho por la exfuncionaria, quien declaró que vivía en la colonia Los Reyes, alcaldía Coyoacán.



Licencia de manejo con domicilio en Polanco

Incluso tramitó una licencia de conducir y registró como domicilio el departamento de Polanco.



Ruiz Esparza confirmó que rentaba el departamento a Rosario Robles y explicó que fue “casualidad” que llegara a vivir ahí.



“Ella buscaba dónde vivir y yo rentaba el departamento”, narró.



Dejó el departamento en febrero pasado

Indicó que la renta mensual ascendía a 35 mil pesos, pero “por cuidado al proceso legal” de la exsecretaria, prefirió no mostrar el contrato. Ella llegó al inmueble desde 2017 y lo abandonó apenas en febrero de este año cuando se venció el contrato, explicó.



Julio Hernández López, abogado defensor de Rosario Robles, dijo desconocer esta información. “No he investigado ese departamento, sí lo vimos para las medidas cautelares, me dijeron que sí lo había ocupado algún tiempo cuando estuvo en la Secretaría, pero no tengo mayor dato del departamento”.



Discusión decisiva durante una audiencia

En la audiencia del 13 de agosto, cuando el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna determinó que Rosario Robles debería cumplir una prisión preventiva en Santa Martha Acatitla y continuar con el proceso de investigación, la discusión sobre su domicilio fue central.



“Animal Político” confirmó que el domicilio registrado para la licencia de la exfuncionaria era el departamento ubicado en Tennyson número 223, segundo piso, en la Colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.



Intentaba convencer al juez

Sin embargo, en la audiencia, Rosario Robles trató de convencer al juez de que su residencia estaba en Coyoacán.



“Vivo en la misma casa desde hace 24 años, soy oriunda de los Reyes Coyoacán, donde nació mi hija. Todos me conocen”, dijo al pedir la palabra. Mientras que su defensa presentó recibos de servicios para acreditarlo.



También ha habitado otros domicilios

En la edición de este domingo 18 de agosto, la revista “Proceso” reveló que Rosario Robles ha arrendado, habitado o declarado otros domicilios. Uno en Coahuila, que la vincula con dos empresas que recibieron pagos irregulares de la Sedesol, según la Auditoría Superior de la Federación. También un departamento en Reforma 222 y el de Polanco, en Tennyson 223.



Ayer martes el abogado defensor de Rosario Robles confirmó en entrevista con MVS que efectivamente la exfuncionaria habitó en esos últimos dos domicilios, sobre todo porque el de Reforma le quedaba cerca de la Sedesol, aunque siempre tuvo como domicilio oficial la casa en Los Reyes.