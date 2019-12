Rosario Robles: “¿Soy un trofeo de combate a la corrupción?”

CIUDAD DE MÉXICO.- ¿Soy un trofeo para exhibir un combate a la corrupción”, expresó Rosario Robles Berlanga en su audiencia de apelación.

Ante la magistrada Isabel Cristina Porras, del Tercer Tribunal Unitario en materia Penal, la defensa de la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) pidió más tiempo para reunir pruebas a su favor.

La exfuncionaria intentó por segunda ocasión revertir la prisión preventiva que recibió desde agosto pasado.

“¿Es porque soy mujer?”

En la sala de audiencias del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Rosario Robles expresó que “se me acusa de ser omisa ante actos de terceros”.

Lo paradójico, mencionó, “es que de esos terceros, los vinculados a proceso están en libertad, como dicta el debido proceso, yo soy la única en la cárcel”.

Cuando se habla de terceros, ¿a quién o quiénes se refieren? ¿A todo un gobierno? ¿A un sexenio? ¿Soy el trofeo para exhibir un supuesto combate a la corrupción, por cierto, corrompiendo las leyes? ¿Es porque soy mujer?”

“Es totalmente ilegal que se me haya decretado esa medida cautelar y se me esté juzgando, no por el hecho que se me atribuye, sino por quien soy”.

Se me juzga “por lo que represento como parte del equipo del gobierno anterior y porque algunos de la élite que hoy nos gobierna me guardan rencor y resentimiento”, expuso.

Les dan más tiempo

Sus abogados insistieron en desvirtuar los datos de prueba en los que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna la sujetó a prisión preventiva justificada el 13 de agosto pasado.

Al concluir la audiencia, el abogado Epigmenio Mendieta informó que el equipo legal de Robles solicitó una prórroga al plazo de investigación complementaria que concluía mañana.

También señaló que se les concedieron dos meses más para este término. En consecuencia, el nuevo período concluirá el 13 de febrero de 2020.

Mientras tanto, la defensa podrá reunir más datos de prueba a favor de Rosario Robles.

Al mismo tiempo, la Fiscalía General de la República (FGR) puede reunir datos de pruebas para sustentar su imputación.

Si ninguna de las partes pide una nueva prórroga, en febrero próximo la FGR deberá formalizar su acusación para la continuación del proceso y que se determine si iniciará la etapa de juicio para desahogar pruebas.

