Solo rentó 2 casas

Rosario vivió en un departamento de Ruiz Esparza

CIUDAD DE MÉXICO.— Rosario Robles, acusada de desvío de recursos públicos y presa en el reclusorio de Santa Martha Acatitla, sí rentó un departamento en Reforma 222 y otro en Polanco, pero siempre mantuvo su residencia en Coyoacán, afirmó su abogado Julio Hernández Barros.

Previamente “Animal Político” aseguró que la exfuncionaria vivió en un departamento de la colonia Polanco y que el dueño del inmueble es Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Al respecto, su abogado aseguró que su defendida ha vivido por más de 24 años en su casa ubicada en la alcaldía Coyoacán, y que solo utilizaba dicho inmueble y el de Reforma 222 cuando las jornadas de trabajo eran muy largas y por estar cerca de las oficinas de las secretarías de las que estaba a cargo en el gobierno pasado.

El pasado 13 de agosto, el juez Felipe de Jesús Delgadillo determinó prisión como una medida preventiva para Rosario Robles ante “riesgo de fuga” porque consideró que no había certeza sobre su residencia.

En entrevista, refirió que su cliente rentó un departamento en Reforma 222, el cual dejó luego del sismo de 2017 y buscó otro también cercano a su zona de trabajo, por lo que contactó a una empresa de corretaje que le consiguió un lugar en Tennyson, Polanco.

Aunque confirmó que ese departamento es propiedad de Ruiz Esparza, el abogado dijo que su cliente desconocía ese hecho.

Sostuvo que pese a que Rosario Robles rentó esos dos inmuebles en momentos diferentes, ella nunca dejó su domicilio de Coyoacán, “a donde iba los fines de semana o entre semana cuando el tiempo se lo permitía”.

Hernández Barros rechazó también que Rosario Robles tenga una propiedad en Torreón, Coahuila, como se publicó en algunos medios de comunicación.

Subrayó que la defensa de la exfuncionaria federal cuenta con todos los elementos para probar su inocencia y confía en que el Consejo de la Judicatura Federal acepte su petición de remover del caso al juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.

Agregó que esperan no solicitar nuevamente las medidas cautelares y que sea el mismo juez quien las resuelva, pues fue parcial en el proceso de investigación y determinó la prisión preventiva debido a la discusión sobre su domicilio.

Investigación

El juez dictó la prisión preventiva porque consideró que no había certeza sobre la residencia de Rosario Robles y confirmó que el dueño del departamento de Polanco donde vivió la exfuncionaria federal es Gerardo Ruiz Esparza y presuntamente lo compró en 9 millones de pesos en octubre de 2014.

La investigación realizada por “Animal Político” señala que Ruiz Esparza declaró que la extitular de la Sedatu vivía en ese departamento desde septiembre de 2017, cuando el sismo ocurrido en Ciudad de México la obligó a mudarse de uno en el que residió en Reforma 222.

Incluso tramitó una licencia de conducir y registró como domicilio el departamento de Polanco.

“Casualidad”

Ruiz Esparza confirmó que rentaba el departamento a Rosario Robles y explicó que fue “casualidad” que llegara a vivir ahí.

“Ella buscaba dónde vivir y yo rentaba el departamento”, narró el exfuncionario.

También indicó que la renta mensual ascendía a 35 mil pesos, pero “por cuidado al proceso legal” de la exsecretaria, prefirió no mostrar el contrato. Ella llegó al inmueble desde 2017 y lo abandonó apenas en febrero de este año cuando se venció el contrato, explicó.

Por su parte Julio Hernández López, abogado defensor de Rosario Robles, dijo desconocer esta información. “No he investigado ese departamento, sí lo vimos para las medidas cautelares, me dijeron que sí lo había ocupado algún tiempo cuando estuvo en la Secretaría, pero no tengo mayor dato del departamento”.— Notimex y Animal Político

Demanda Unidad de Inteligencia Financiera

La próxima semana la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpondrá una demanda contra Rosario Robles.

Venta irregular

Según El Universal, el titular de la dependencia, Santiago Nieto, destacó que la demanda está relacionada con terrenos federales vendidos a empresas fachada.

Seis bloqueos

El funcionario dijo que con el caso de la Estafa Maestra se hicieron hasta ahora seis bloqueos de cuentas bancarias contra servidores públicos y analizan 105 convenios de colaboración que fueron presentados por la Secretaría del Bienestar a la UIF.

Empresas fachada

Detalló que esto último es para determinar cuántas empresas fachadas fueron utilizadas en la misma metodología descubierta por la Auditoría Superior.