Rumores desatan compras de pánico de combustibles 

Desabastecimiento en Monterrey

MONTERREY (El Universal y Notimex).— Dirigentes de la Organización de Expendedores de Petróleos de Nuevo León (Onexpo) afirmaron que las compras de pánico de gasolina realizadas a raíz de rumores sobre desabastecimiento en la zona metropolitana, ocasionaron que escaseara el combustible en algunas estaciones de servicio.

Carlos Guerra y Mauricio González, presidente y tesorero de Onexpo Nuevo León, señalaron que a raíz de tales versiones que se divulgaron a través de redes sociales, la falta de gasolina Magna que a las 19 horas del lunes se presentaba en el 10% de las 700 estaciones de servicio que hay en la entidad, luego de las compras de pánico que se realizaron por la noche, ayer amanecieron con un 25% de gasolineras sin ese tipo de hidrocarburo.

El problema de desabastecimiento se había presentado hasta el lunes principalmente con la gasolina Premium, pero a raíz de las compras de pánico de los consumidores este martes más de la mitad de estaciones carecían de dicho combustible.

Ambos dirigentes exhortaron a los automovilistas a tranquilizarse y a no cargar más del combustible que estaban adquiriendo con normalidad, y esperar a los días que acostumbran adquirir el hidrocarburo.

Respaldaron la campaña del presidente Andrés Manuel López para combatir el huachicoleo, y aceptaron que derivado de esta lucha se presentaron algunos problemas de abastecimiento por el cambio de logística para la distribución; pero fuera de algunos retrasos, en Nuevo León no había problemas serios de suministro como en estados como Jalisco, Guanajuato y Estado de México, pues si escaseaba algún tipo de combustible en determinada gasolinera, bastaba con buscar otro establecimiento.

Asimismo señalaron que no hay riesgos para la operación de la industria y el transporte de carga o de pasajeros, pues el cien por ciento de los establecimientos tienen diésel disponible. Carlos Guerra puntualizó que la escasez de combustible fue resultado de las compras de pánico, que consideró en cierto modo natural, por los problemas que se han presentado en otros estados del país.

Sin embargo, estimó que aquí no se presentarán situaciones similares de desabastecimiento dada la cercanía con la frontera de Estados Unidos de donde se importa la mayor parte del combustible, además de la refinería de Cadereyta —ubicada a 40 kilómetros de Monterrey—, que abastece al 40% de las gasolineras de la zona metropolitana.

El presidente y el tesorero de la Onexpo consideraron que si los automovilistas dejan de hacer compras de pánico, la situación se normalizará en breve.

Los directivos de la Onexpo estuvieron acompañados por el coordinador de los diputados federales del PAN, Víctor Pérez Díaz, quien declaró que no pueden dejar de apoyar el combate al robo de combustibles, pero exigen que el gobierno federal mejore la estrategia de abastecimiento, y afirmó que debido a las fallas de dicho plan, ocurrió el accidente que dejó más de 90 muertos en el estado de Hidalgo.

Sobre este tema, el secretario general de Gobierno en Nuevo León, Manuel González Flores, y la coordinadora de Programas de Desarrollo Social del Gobierno Federal, Judith Díaz Delgado, descartaron desabastecimiento de gasolinas en la entidad y remarcaron que los inconvenientes en la materia se resolverían en las próximas horas.

En conferencia en Palacio de Gobierno, señalaron que se trata de una falla en la entrega del hidrocarburo, lo cual se resolverá a la brevedad, por lo cual pidieron a los automovilistas evitar compras de pánico.

González Flores enfatizó que “lo que hay es un problema de logística y tiene origen en la distribución y acomodo nacional de la logística en la entrega de materiales y de combustibles hacia todo el país”.

“La realidad es que esto se regularizará de mañana (hoy) a pasado, estamos calculando que son dos días lo que nos cueste el ir regularizando la logística, para poder apoyar todas las gasolineras”, dijo.

El secretario general de Gobierno en Nuevo León respaldó la estrategia del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la defensa de los intereses del país.

“Me da mucho gusto que por fin hay alguien que es nuestra autoridad máxima que ponga orden en el saqueo de los bienes de México”, manifestó.

“Bien vale la pena estos días que hemos tratado en regularizarlo en aras de proteger, eso, que casi lo que estábamos perdiendo totalmente, esa es mi posición frente a esto”, apuntó González Flores.

Asimismo, indicó que, a través de Fuerza Civil, Protección Civil y las corporaciones policíacas de la entidad, se brindará orden a la ciudadanía cuando acudan a las gasolineras a abastecerse del hidrocarburo.

A su vez, Judith Díaz Delgado convocó a la población a evitar compras de pánico en el abasto de gasolina, para no agudizar problemas sobre el particular.

“Yo lo que quiero enfatizar es lo que ya ha dicho el secretario (general de Gobierno), éste es un asunto temporal de logística y lo que queremos pedir a todos los ciudadanos es que no hagan compras de pánico, que no nos alarmemos entre nosotros mismos, no hay desabastecimiento”, puntualizó.