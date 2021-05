Rusia empieza a vacunar contra Covid a animales con la Carnivac-Cov

MOSCÚ.- Rusia comenzó en varias regiones a vacunar a animales con su vacuna anticovid Carnivac-Cov, informó hoy la asesora del jefe del Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria (Rosseljoznadzor), Yulia Melano.

"En varias regiones de Rusia, en clínicas veterinarias comenzó la vacunación de mascotas contra Covid-19", dijo Melano, según la agencia oficial RIA Nóvosti.

Explicó que la víspera ciudades rusas recibieron los primeros lotes de "la única vacuna del mundo" para animales, Carnivac-Cov, desarrollada por científicos rusos de Rosseljoznadzor para prevenir la propagación de la enfermedad.

Según la asesora, un mayor interés en la vacunación lo tienen dueños de mascotas que viajan con frecuencia y personas que suelen pasear a sus perros sin correa.

A finales de abril, Rusia anunció la producción de un primer lote de 17.000 dosis de su vacuna anticovid para animales. Melano explicó entonces que, por el momento, el volumen máximo de producción será de 3 millones de dosis al mes, pero que en un futuro podrían aumentarlo a 5 millones.

Rusia autorizó la vacuna en marzo pasado; asegurando que se trata del primer fármaco registrado en el mundo contra Covid-19 para animales, si bien no se han publicado resultados detallados de los estudios clínicos. Los análisis preclínicos de la vacuna comenzaron en agosto pasado y en ellos participaron visones, gatos, perros y hurones: 130 animales de cada especie.

"El éxito de la primera etapa hizo posible en octubre del año pasado pasar a ensayos clínicos de la vacuna en animales en condiciones industriales", declaró el regulador recientemente.

En otoño, se vacunaron más de 200 animales peleteros, gatos y perros, estudio que también se completó con éxito, siempre según las autoridades rusas.

El organismo regulador asegura que los resultados de los estudios mostraron la eficacia y seguridad del fármaco en las pruebas.

Rosseljoznadzor también indicó que, durante todas las pruebas, el desarrollador se adhirió a los principios del tratamiento ético de los animales.

Animales que no deberían recibir la vacuna

Rusia afirma que no se requieren requisitos especiales para la preparación de animales sanos para la vacunación; pero sí recomienda que los animales preñados, enfermos; así como aquellos que no hayan alcanzado los dos meses de vida y hembras que recién hayan parido (un mes atrás), no deberían ser vacunados.

Hasta la fecha, ya se han registrado casos de Covid-19 en animales en 27 países del mundo.- EFE