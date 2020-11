Sabina Berman explota contra John Ackerman e inician batalla campal

MÉXICO.- La relación profesional entre la escritora Sabina Berman y el académico John Ackerman abandonó el estudio de televisión que compartían en la televisora Canal Once y explotó en Twitter, donde los conductores del programa "John y Sabina" comenzaron una guerra de comentarios, teniendo como contexto el nuevo proyecto de la autora de "La mujer que buceó dentro del corazón del mundo" con Carmen Aristegui y Denise Dresser, que arrancó el viernes pasado bajo el título "Toma y daca", dentro de Aristegui Noticias.

Aun cuando el pasado viernes quedaron de manifiesto las fricciones entre los conductores durante la transmisión en vivo del programa "John y Sabina" cuando entrevistaban al analista Miguel Tinker Salas para hablar de las elecciones en Estados Unidos, esta mañana Ackerman hizo pública su molestia, y escribió en Twitter:

"Invité @sabinaberman a @CanalOnceTV porque valoro la pluralidad de voces y el debate informado. Pero yo también la noto cada vez más incómoda, con actitud agresiva e incluso de sabotaje hacia el programa. Que bueno q encontró una nueva pareja de mayor cercanía @DeniseDresserG", dijo en su cuenta el académico de la UNAM.

Sabina Berman responde

Unas horas después, la escritora y dramaturga Sabina Berman, le respondió a Ackerman, también en Twitter:

A través de un largo hilo de tuits, Berman puntualizó: "Durante un año fuimos de hecho sus co-conductores, y gozamos de la libertad de expresión sin límites que el gobierno del Presidente @lopezobrador ha inaugurado en el país. Resulta que a ti no te gustó la libertad de expresión… Y acá nada tiene que ver la política y menos la 4T, sino tu ego. Es así de simple: no te gustó tener ante ti a una mujer que tenía su propio punto de vista. Así que hace varias semanas decidiste atropellar ese contrato y esa libertad de expresión, y en un golpe de prepotencia te auto-nombraste el único conductor: el tiranito del programa".

"Remata"

La autora de "Entre Pacho Villa y una mujer desnuda" agregó: "Ahora pretendes que el orden sea así. Tú me das o quitas la palabra, tú decides los invitados (que se han vuelto solo aliados políticos tuyos) y tú decides la publicidad que emite el equipo pagado por @CanalOnce". Y concluyó: "Mal JohnAckerman. Vandálico. Contrario a los principios de la 4T. Y te reitero: el programa del Canal Once no es tuyo, sino del país, y yo cumpliré con honor mi contrato. Agregó también lo que ya te dijeron en otras partes: la 4T no es tu licencia personal para robar y atropellar, aprende a comportarte según acuerdos y contratos –y c cordialidad". Y al final, sobre el nuevo espacio donde conversa con Carmen Aristegui y Denisse Dresser, le dijo que "es un maravilloso experimento que espero atraiga a quienes disfrutan el pensar en libertad y sin odio. Te invito a observar cómo eso es posible".