Sacerdote genera polémica por huir tras un accidente

Se disculpa por causar choque

CIUDAD DE MÉXICO.— El sacerdote Carlos Luján Valladolid, director general del Instituto Cumbres México, ofreció una disculpa luego de que se hiciera viral en redes sociales un vídeo de un accidente de tránsito.

En el vídeo un joven acusa al sacerdote de haberlo impactado y le exige que se baje del vehículo para arreglar esta situación, pero Luján Valladolid no acepta e incluso se lleva en el cofre de su automóvil al presunto afectado tras escapar del sitio. La víctima señala en el vídeo que el sacerdote aparentemente iba alcoholizado.

“Por mi falta de precaución, tuve un alcance con el coche que iba delante. Fue un lamentable descuido de mi parte cuyas consecuencias asumo plenamente”, detalló el sacerdote.

“En un entorno de desconcierto, que súbitamente te se volvió agresivo, me asusté, entré en pánico, y no supe reaccionar correctamente. Traté de evadir mi responsabilidad y no enfrenté las reclamaciones de la parte afectada. Soy consciente de que di un mal testimonio como ciudadano, sacerdote y educador. Pido perdón, ante todo, al afectado y a todos ustedes. Sí quisiera aclarar que no estaba alcoholizado y la causa del accidente fue únicamente mi descuido”, externó el presbítero.

El director general del Instituto Cumbres México señaló que está tratando de localizar a la persona afectada para pedirle perdón y pagar cualquier daño que le haya ocasionado a su vehículo.. Si conocen la identidad de este joven, pido que se pongan en contacto a través del siguiente correo electrónico carlos.lujan70@yahoo.com”.— López Dóriga Digital

De un vistazo

Se ausentará

Luego de la polémica en redes sociales, el sacerdote Carlos Luján Valladolid afirmó que se ausentará del Instituto Cumbres México algunos días.

Dedicación

“Tan pronto sea posible, reasumiré mis funciones con dedicación y compromiso”, apuntó el presbítero, luego de ser señalado de chocar en estado ebriedad, lo que negó.