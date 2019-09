Actualización.En la misa dominical del día 15 de septiembre por ordenes y cuestiones de su agenda el sacerdote dió cita a la familia que embargaba el fallecimiento del Sr. Alejandro Carvajal, al inicio de la celebración el sacerdote no recibió el cuerpo ni quiso dar la bendición al mismo ya que para él "ya estaba corrompido y no podía pasarlo" la misa inicio y fue hasta que la gente metió el féretro, el Sacerdote pide que se retiren siendo él quien los había citado a esa hora, seguida la celebración no hizo remembranza al dolor que embargaba a la familia sino seguía pidiendo que el cuerpo se retirara de la iglesia, el pueblo molestó gritaba "eso no se puede hacer" "no nos vamos a salir" al término de la misa el Sacerdeto nisiqueira se acercó al féretro a dar la bendición hasta que los familiares se acercaron a pedírselo y nuevamente reiteró que el cuerpo ya estaba "corrompido" los familiares molestos por tal exclamación le pedían que le hiciera una oración sin más y por la presión de la familia lo hizo…