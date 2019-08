Sacrilegio en dos iglesias

Queman al Cristo y golpean a la Guadalupana

CIUDAD DE MÉXICO.— Por segunda vez en menos de un año una parroquia de San José en Veracruz sufrió un ataque, cuando desconocidos prendieron fuego a una imagen del Cristo crucificado y a la zona del Sagrario, donde se custodia la Eucaristía.

La parroquia de San José se encuentra en la localidad de Zacualpan, estado de Veracruz. Sin embargo, pertenece a la jurisdicción de la Arquidiócesis de Tulancingo, estado de Hidalgo.

El ataque se produjo a las 2 horas del 27 de agosto, cuando el párroco se encontraba fuera de la ciudad.

Los daños incluyen la imagen de cuatro metros de alto del Cristo crucificado, la zona del Sagrario, dos bancas, imágenes y vidrios rotos.

A pesar del fuego, ni el Sagrario ni las hostias consagradas sufrieron daños.

Según recoge “Luz de Luz”, periódico de la Provincia Eclesiástica de Hidalgo, el presbítero José Juan Conde González, párroco de San José, denunció que “se trata del segundo ataque de odio contra la iglesia, porque no fue robo, no fue asalto, no fue un ataque contra mí, fue contra la estructura del templo”.

“Le fue prendido fuego al Cristo y volvieron a incendiar la zona donde se encuentra el Sagrario. Quisieron incendiar la totalidad de bancas, el portón”, señaló.

El sacerdote descartó que se haya tratado de un intento de robo, pues en el templo “permanecen los cálices, los ornamentos y hasta las alcancías, lo que se podían robar todo está en su lugar”.

“Tampoco hay mensajes, anónimos, algo que pueda darnos pistas o algo más que nos lleve a la explicación del ataque”, señaló, tras explicar que ya ha presentado la denuncia ante las autoridades.

Por su parte, el sacerdote Yaír Ortega, vocero de la Arquidiócesis de Tulancingo, expresó el dolor de la Iglesia local por “este segundo atentado de odio a la fe ocurrido en la parroquia de Zacualpan, Veracruz. Ya anteriormente habían quemado parte de la nave de central de la parroquia”.

“Pedimos por la población de Veracruz que sufre un clima de inseguridad generalizada”, expresó.

En otro hecho, una mujer identificada como Claudia “N” irrumpió lanzando insultos en la parroquia Santiago Apóstol de Altamira, Tamaulipas, y golpeó con un marro una imagen de la Virgen de Guadalupe.

La mujer de 50 años padece un problema de esquizofrenia. Se le recuerda porque hace varios años también causó destrozos a la imagen de la Virgen de Guadalupe, en la catedral de Tampico.

De acuerdo con testigos, Claudia ingresó a la parroquia de Santiago Apóstol gritando insultos contra la Iglesia católica.

La mujer subió al altar donde se localiza la Virgen de Guadalupe y rompió el vidrio que la protegía, con un marro.

De inmediato salieron corriendo un grupo de mujeres que rezaban el rosario.

Los sacerdotes que estaban en la parroquia llamaron a la policía y pidieron la presencia de la policía.

Cuando los agentes llegaron la mujer aún hacía destrozos en el interior del templo católico.

Los policías que llegaron a la parroquia detuvieron a Claudia "N", quien se comportó pacíficamente hasta que la llevaron a la patrulla y entonces volvió a insultar a la comunidad católica.