Salgado Macedonio acudirá a tribunales si INE le quita candidatura

CHILPANCINGO.- El candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, advirtió que no se quedará con los "brazos cruzados" si el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) le cancela el registro por no haber comprobados sus gastos de precampaña.

Esta mañana, en Zihuatanejo, Salgado Macedonio aseguró que no tendría que justificar gastos de precampaña porque en su partido no hubo precandidatos.

"A mí me nombraron coordinador del comité estatal de la Cuarta Transformación, no precandidato", dijo.

Y advirtió: "El pueblo de Guerrero no se va a quedar con los brazos cruzados y yo no me voy a rajar".