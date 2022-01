¿Qué le pasó a la cuenta de Twitter de Ricardo Salinas Pliego? Él responde

CIUDAD DE MÉXICO.- El empresario Ricardo Salinas Pliego dejó de estar activo en Twitter desde hace dos días, ya que fue bloqueado "parcialmente", según explica, porque un grupo de personas denunció sus tuits por "acoso selectivo".



Salinas Pliego explicó a través de otras redes sociales como Telegram y Facebook que el motivo de estar ausente tiene que ver con un bloqueo parcial en su cuenta de Twitter por denuncias de parte de "personas que buscan promover sus ideas y silenciar las ideas de los demás".

Señaló que un grupo de personas denunció su última publicación por acoso selectivo y que se percató cuando pretendía hacer un concurso de meses, pero Twitter ya no le permitió publicar.

¿Qué dice Salinas Pliego sobre su bloqueo en Twitter?

Con sarcasmo, añadió que era un "logro" que Twitter bloquee "cuentas de quienes nos DEFENDEMOS de los ataques de pen..." de personas como "#LaBrujaDresser, el señor de la cornamenta #Chapucerdo, mi perrita #Simiona, los grupos a los que no les parece que diga que el INE DEBE MORIR y otros idiotas como la cuenta de @gatitosvsdesig, una cuenta donde abiertamente se ponen de acuerdo para censurar mi voz en Twitter y no bloquea las cuentas de quienes por años se han dedicado a golpear, acusar y mentir, pero haciendo entendido esto, va la mía".



También compartió las cuentas de Twitter de dichos personajes e hizo un llamado a que también se les denuncie por acoso selectivo como lo hicieron con él.

Salinas Pliego acusa de acoso selectivo en Twitter



"Me dicen que lo que hicieron fue organizarse y denunciar cada tuit como acoso selectivo, por si ustedes les quieren hacer lo mismo a ellos: @nachorgz, @SimonLevyMx, @DeniseDresserG, @GatitosvsDesig, @Sabinaberman, @MariettoPonce".

"Señores, aquí voy a seguir. I’ll be back"



Por último señaló que continuará activo en Facebook, Instagram y TikTok "leyéndolos y platicando con ustedes mientras resuelvo el tema en Twitter".



"A los que les duele que les diga la verdad y se oponen a todo lo que no sea como ellos quieren… no me voy a ir, aquí estoy y señores, aquí voy a seguir. I’ll be back".