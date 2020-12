Samuel García acusa a Morena de viralizar polémicos vídeos

MÉXICO.- El senador con licencia Samuel García, precandidato de Movimiento Ciudadano a gobernador, acusó a Morena de difundir el vídeo del “sueldito” de 50 mil pesos y la parte de la entrevista en la que dice que era obligado por su padre a jugar al golf.

En una grabación, el legislador con licencia dijo que ya identificó las granjas de bots que se usan para “viralizar” contenidos con el objetivo de afectar su candidatura.

“No nos hagamos patos. Ni un clip de diez segundos de una entrevista de hace año y medio se hace viral de repente de la nada, y mucho menos en época navideña en la que la gente está desconectada. Aquí hay detrás granjas de bots de Morena, que las tenemos detectadas”, expresó.

"Yo me he topado con gente muy valiosa que vive con un sueldito de 40, 50 mil y son felices"... así Samuel García los mira a todos en Nuevo León, desde las alturas. pic.twitter.com/sp7ML5SGqx — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) December 15, 2020

Al respecto, el autollamado senatore dice que lo del “sueldito” fue descontextualizado.

“En ese video hablo de la política, de que no generalicen. Sí hay políticos valiosos, que no ocupan aguinaldos de 500 mil pesos, o que no ocupan robar los grandes millones que hoy morena roba, que sí pueden vivir dignamente con un sueldo de 40 mil pesos. A eso me refería”, aclara.

“Un sueldito de 40-50 (mil).... y son felices...”. ¿En qué mundo viven? https://t.co/rQCvsCQaEa — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) December 15, 2020

Esos ataques, añade, son parte de una guerra sucia electoral que ya inició y “demostraré que Morena está detrás de esos señalamientos”.

AMLO respondió a la polémica

Luego de que este martes se revivió un video de 2019 de Samuel García, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que esas expresiones las hacen como si fuese una cosa normal.

"Yo les aseguro que quienes hacen esas expresiones no las hacen pensando en que están mal, las hacen como si fuese una cosa normal", dijo el Presidente en su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional. Refirió que en el pasado había "una especie de enajenación", donde era normal hacer muchas cosas y se le aplaudía y ponía de ejemplo al corrupto.

"Era normal el que se utilizaran expresiones racistas. Era una falta de conciencia, casi colectiva, entonces una persona pensaba que no estaba mal decir cualquier cosa, lo veía normal. El obtener una ganancia ilícita, se pensaba que era un negocio y que era producto de la habilidad y de que era porque se tenía buenas agarraderas, buenas influencias y había que colarse", declaró.

Apuntó que las expresiones no eran de mala fe sino de una mentalidad que prevalecía. "Lo veían y lo siguen viendo como algo normal", señaló y celebró "los cambios que se están dando ahora". "Nos estamos fijando en la realidad de los otros", apuntó.

Asimismo, recordó una llamada filtrada de Lorenzo Córdova, quien en 2015 se expresó sobre pueblos indígenas. "No hay que confundir la educación con la cultura, la cultura es muchísimo más, pero mucho más que la educación", señaló.