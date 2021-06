Samuel García deberá ofrecer disculpas públicas a Clara Luz: TEPJF

NUEVO LEÓN.- Los promocionales de Samuel García, virtual ganador de la gubernatura de Nuevo León, sí incurrieron en violencia política de género en contra de la candidata de Morena, Clara Luz Flores, por lo que deberá ofrecerle una disculpa pública en vídeo.

Además, el candidato de Movimiento Ciudadano, deberá un curso de perspectiva de género y publicar parte de la sentencia en sus redes sociales; de no hacerlo, será inscrito en el registro nacional de violentadores.

Según determinó por mayoría de votos la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); de acuerdo a la resolución los spots de Samuel García denominados “No soy como ellos” y “La vieja política”, sí buscaban sujetarla a la figura de su esposo y minimizar sus capacidades.

El proyecto del magistrado Luis Espíndola Morales determinó que estos promocionales difundidos en periodo de campañas sí configuran violencia política en razón de género porque incluyen frases que representan estereotipos marcando un rol de género en contra de la candidata de Morena, que se refieren a su condición de mujer y que la subordinan a la figura de un hombre.

Destacó que Samuel García y Movimiento Ciudadano fomentaron la práctica discursiva que intenta minimizar a las mujeres, por lo que se le aplicaron varias medidas de reparación integral y no repetición.

Primero, deberá ofrecer una disculpa pública mediante un promocional a cargo de las prerrogativas de Movimiento Ciudadano, así como una publicación del mismo y del extracto de la sentencia a través de sus redes sociales y páginas electrónicas. Se dará vista al INE para inicie el procedimiento correspondiente y vigile el cumplimiento.

Deberán tomar cursos

Además, tanto Movimiento Ciudadano como su equipo de comunicación o personas encargadas del manejo de sus redes sociales y Samuel García deberán acudir a un curso en materia de violencia política en razón de género que esté orientado a la promoción y protección de los derechos de las mujeres.

El TEPJF también decidió “conminar al partido y a García para que eviten expresiones que se traduzcan en violencia política contra la mujer en razón de género. Y se les hace un exhorto para que eliminen dichos promocionales de sus redes sociales y un apercibimiento en caso de que al incumplir, se le impondrán medidas de apremio que pueden llegar a su inscripción al Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género”.

Debate

El único que no estuvo de acuerdo con el proyecto e insistió en que no existe violencia política de género, fue el magistrado presidente de la Sala Regional Especializada, Rubén Jesús Lara Patrón, al alegar que por el contrario, “al que se identifica como esposo de, es al esposo de la candidata, no en sentido inverso, no se dice que ella es la esposa de alguien sino que él es esposo de la candidata”.

La magistrada Gabriela Villafuerte Coellos le explicó que “no es que opere al contrario, las mujeres casadas siempre están supeditadas al esposo, para mí es esta frase la que revela como es hábito, como es costumbre la falta de autonomía y de independencia, eso es lo que debemos de extraer del promocional, me parece la parte fundamental y la más importante”.