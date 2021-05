Samuel García pide libros de texto especiales para Nuevo León

MONTERREY.- Samuel García, candidato a la gubernatura de Nuevo León, pidió al gobierno de la República que destine libros de texto acordes a la entidad y no “de los que manda a Chiapas”, pues busca inculcar a los emprendedores la cultura del trabajo, esfuerzo y doble idioma.

En un acto con trabajadores de la educación para conmemorar el Día del Maestro, García Sepúlveda demandó a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal no imponer su voluntad a los estados.

“A pesar de que somos una Federación, de que los estados somos libres y autónomos, el centro nos obliga, y la Secretaría de Educación Pública nos pone (en los libros de texto) lo que allá un chilango cree que a Nuevo León debe educar”, dijo el candidato de Movimiento Ciudadano, que después agregó: “Yo quiero inculcar en mis emprendedores la cultura del trabajo, del esfuerzo, la cultura del doble idioma, ¿por qué me atas al centro si aquí somos mejores?, esa es la duda”.

García insistió en que cada estado tiene una vocación y cultura.

“¿Por qué me das el mismo libro que le das a Chiapas, si tenemos otra vocación, somos otra región y no me tomas en cuenta como estado?”, añadió.