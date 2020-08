Samuel García se disculpa: ''Las bromas machistas son mala costumbre''

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador de Movimiento Ciudadano (MC) por Nuevo León, Samuel García aseguró que ya se disculpó con su esposa, la influencer Mariana Rodríguez.

Tras hacerse viral un vídeo en el que García regaña a su esposa por "enseñar pierna" y le dice: "me casé contigo para mí, no para que andes enseñando", lo cual le ha generado numerosas críticas por sus comentarios machistas, el senador dijo que fue una "broma machista".

"Las bromas machistas son una mala costumbre que tenemos muchos hombres y que nos tenemos que quitar. Ya me disculpé con Mariana y agradezco que me señalen este tipo de actitudes. No son correctas y tienen que parar", escribió en su cuenta de Twitter.