San Juanico: así fue la trágica explosión que dejó 500 muertos (fotos)

Imposible borrar de la memoria las imágenes del fuego que todo lo devoraba, imposible desaparecer la sensación del calor intenso que refería al mismo infierno y mucho más difícil desvanecer de la mente la muerte asfixiante de cientos de personas a 35 años de la explosión de la terminal de almacenamiento de Petróleos Mexicanos.

Así es el recuerdo de habitantes de San Juan Ixhuatepec que vivieron de cerca y en carne viva la explosión más grande registrada en una planta de productos petrolíferos, asentada en una zona altamente poblada el 19 de noviembre de 1984.

Lugareños sobrevivientes de la conflagración indicaron que la muerte de más de 500 personas no es fácil de olvidar. “Nunca jamás debe suceder algo así”, afirmó Efraín García Domínguez, quien perdió a amigos en el incidente y que en esos momentos fue despertado por los gritos de su mamá para huir del incendio.

Efraín ahora mecánico por oficio, expresa lo que vivió con la mirada fija como si estuviera viendo a través de sus recuerdos esos momentos.

“Mi madre me decía que si me portaba mal me iría al infierno y me decía que en ese lugar arden los que se portan mal, y cuando ocurrió la primera explosión a las 05:40 horas, por el calor intenso que se sintió, pensé inocentemente que ya estaba en el infierno”.