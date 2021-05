Santiago Nieto tiene Covid; estuvo en entrevista con Adela Micha

Santiago Nieto tiene Covid y se reporta asintomático

CIUDAD DE MÉXICO.-El jueves, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que dio positivo a Covid-19. Hasta el momento, se reporta asintomático y se encuentra en aislamiento.

"Como parte de los protocolos de monitoreo y prevención, informo que he dado positivo a una prueba de COVID-19. Me encuentro asintomático y de forma responsable me mantendré en aislamiento.

Estaré al pendiente de las tareas de la #UIF. He informado al Presidente @Lopezobrador_", indicó el funcionario a través de su cuenta de Twitter.

