Saqueos en Tabasco ante la gravedad de las inundaciones (vídeos)

MÉXICO.- En redes sociales se viralizaron los vídeos que muestran saqueos en tiendas y supermercados de Villahermosa, Tabasco, entidad con graves afectaciones por las lluvias.

#TABASCO desde anoche se incrementaron considerablemente los saqueos a comercios, tiendas departamentales y de conveniencia en distintos municipios de la entidad, sobre todo en Villahermosa



Tomen lo que puedan... decian antes#México pic.twitter.com/5WhNQvpZGM — Lalo Hernández (@lalohdeza) November 9, 2020

Uno de los supermercados saqueados por la población se ubica en la colonia Gaviota Sur, en donde hay vídeos que muestran los estantes vacíos.

Continúan los saqueos en Armenia Gaviotas, desde ayer iniciaron los asaltos a tiendas de conveniencia, se espera la intervención de la autoridad.#ULTIMAHORA #Villahermosa pic.twitter.com/5DOUJBnciP — ➡️TLATHOANI⬅️ (@GRANTLATHOANI) November 9, 2020

Algunos medios locales informaron que hay al menos ocho detenidos por los saqueos.

La situación en Tabasco

El río Grijalva, el segundo más caudaloso del país, se desbordó ayer y provocó que varias colonias de Villahermosa quedaran bajo el agua, mientras otras fueron desalojadas.

Foto referencial de las inundaciones en Tabasco.

Desde la madrugada del lunes, el cuerpo de agua creció e inundó decenas de hogares, mientras los tabasqueños trataban de rescatar sus bienes.

Algunos subieron sus pertenencias a las azoteas, mientras otros abandonaban la zona con lo que pudieron salvar. La avenida Calderón Marchena, en la colonia Gaviotas Sur, fue la ruta que siguió el río Grijalva para extenderse.

Lo poco que teníamos lo perdimos, se lo llevó la naturaleza", lamentó Lorenzo López López, quien emigró de Chiapas a Tabasco hace ocho años. La casa de Lorenzo fue una de las tantas que quedó bajo el agua.

Durante la madrugada, subió sus pertenencias a la azotea con ayuda de su esposa y sus hijos, pero no rescataron todo. "La verdad no hemos recibido ayuda del gobierno, no nos han dicho dónde podríamos hacer un trámite para acceder a un apoyo y estoy preocupado porque tengo cuatro hijos", dijo.

En una situación parecida se encontraba Silvino Díaz, quien miraba con nostalgia cómo su refrigerador flotaba en su casa, y al mismo tiempo criticó que las autoridades no les han explicado cómo los apoyarán.

No tienen apoyo

"Argumentan [las autoridades] que no hay dinero por el tema de la pandemia [de Covid-19], ni siquiera se han parado por aquí para ofrecernos un apoyo", expresó Silvino.

Los saqueos en Tabasco

La inundación de Villahermosa representó otro golpe para las familias que apenas estaban superando los efectos económicos del coronavirus. Todos los negocios en esta colonia se ahogaron y quién sabe cuándo vuelvan a abrir.

"Es triste ver lo que está ocurriendo, lo estamos perdiendo todo, tengo un negocio de antojitos y sólo alcancé a sacar algunas cosas. No tengo dinero para volver a invertir, sólo para comprar comida y quién sabe cuánto me dure", dijo Magnolia López.

En medio de la inundación en Tabasco, comienzan los saqueos a comercios.

Aquí el robo a Super Sánchez, ubicado en Gaviotas Norte, sector Armenia en Villahermosa. pic.twitter.com/wrq44BN5DE — Jorge Núñez ®️ (@jorgenunez63) November 9, 2020

La noche de este lunes, doña Magnolia durmió en el techo de su casa, acompañada de sus hijos y su esposo, sólo con unas cobijas para protegerse de las posibles lluvias que pudieran caer.

El temor de las inundaciones no sólo estaba entre quienes ya las estaban sufriendo, sino entre los que saben que tarde o temprano serán afectados. Juan Armando Sánchez es uno de ellos. Estaba seguro de que tarde o temprano el río impactaría su hogar, pero decidió quedarse para evitar saqueos.

"Nos rendimos, ¿qué vamos a hacer con la naturaleza?", dijo.

"Vamos saliendo": AMLO

Al manifestar que no había llovido tanto en Tabasco en los últimos 50 años, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las inundaciones en Tabasco, Chiapas y Veracruz se están atendiendo, "ahí vamos saliendo adelante", declaró.

"Se está ayudando en todo lo que se puede. Lo más importante es cuidar que no se pierdan vidas humanas, lo material se repone, lo más importante es la vida. Entonces, ahí vamos saliendo adelante", detalló. La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que 27 personas han muerto en Tabasco y Chiapas por las lluvias.