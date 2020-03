SAT, sin prórroga parar la declaración anual; así resuelven las dudas

MÉXICO.- En medio de la crisis por el coronavirus, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) pidió al SAT ampliar el plazo para presentar la declaración anual de impuestos para las empresas correspondiente a 2019. ¿Qué dice el fisco ante la contingencia?

El SAT le responde a un usuario

Ante las dudas por la contingencia, Javier González, un usuario de Twitter, le preguntó a la cuenta del SAT si las declaraciones se harán en tiempo y forma. El fisco respondió que "por el momento no se tiene contemplada una prórroga, por lo que te pedimos presentar tu declaración en tiempo a través de nuestro portal".

Buen día, te informamos que por el momento no se tiene contemplada una prorroga, por lo que te pedimos presentar tu declaración en tiempo a través de nuestro portal, saludos. — SATMX (@SATMX) March 17, 2020

La respuesta anterior, confirmaría que se tiene que continuar realizando la declaración anual.

El coronavirus podría complicar la declaración anual del SAT

Hasta el momento, el SAT ha mantenido su decisión de las fechas para realizar la declaración anual. De acuerdo con algunos fiscalistas, el cierre de oficinas dificultará la presentación.

Si nada cambia, las personas morales tienen hasta el 31 de marzo para hacer su declaración, mientras que las personas físicas hasta el 30 de abril. En caso de no hacerla, se enfrentarán a multas y recargos.

Los obstáculos que complicarían la declaración

Las empresas han tenido que disminuir su personal por el Covid-19. De acuerdo con Ariana Martínez Molina, integrante de la Comisión Fiscal 2 del CCPM, en el caso de la declaración anual de una gran empresa, el trabajo remoto o home office no sería la mejor opción.

Para las personas físicas, el principal problema es el cierre de oficinas y los especialistas creen que habrá saturación cuando vuelvan a abrir.

Según el sitio Contribuyente, el último problema es el flujo de efectivo. Si tienen menos recursos, las empresas deben enfrentarse al pago de impuestos.

Países que dieron prórrogas en la declaración anual

En otros países, las prórrogas parecen ser una buena medida, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, anunció que se prorrogará el plazo para la presentación de la declaración de impuestos. La fecha pasará del 15 de abril al 15 de julio.

Prodecon dará atención en línea por dudas sobre la declaración anual

Ante la contingencia sanitaria por el coronavirus, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) intensificará los canales de atención remota para que se pueda interponer una queja o si se requiere asesoría para hacer la declaración anual 2019.

No se necesita salir de casa y acudir a las oficinas que tiene la procuraduría para atender dudas sobre el llenado de la declaración, para presentar una queja contra las autoridades fiscales de índole federal o para el seguimiento de algún trámite. Para ello, la institución adoptó medidas preventivas a través de la jornada nacional de sana distancia, con base en las recomendaciones de la Secretaría de Salud (Ssa).

Otra opción también puede ser por medio del chat en línea: www.prodecon.gob.mx. Lo anterior tiene el fin de disminuir la concurrencia de los pagadores de impuestos en sus oficinas centrales y sus 30 delegaciones estatales.

¿Cuándo tengo que hacer la declaración?

Durante todo marzo, las empresas tienen la obligación de presentar su declaración de impuestos ante el fisco. En tanto, para las personas físicas es a partir de abril, pero de contar con toda la información a la mano, es posible preparar la declaración con anticipación y entregarla en tiempo y forma.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), hay un total de 77.4 millones de contribuyentes activos registrados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). De ese total, 2.1 millones son personas morales o empresas; 29.7 millones, personas físicas; de ellas, 9.1 millones, con actividad empresarial. Además, hay 45.6 millones de asalariados. El año pasado un total de 4 millones de contribuyentes presentaron declaración del Impuesto Sobre la Renta (ISR) con pago. De éstos, las personas morales fueron 670 mil 341 empresas y 3 millones personas físicas.

