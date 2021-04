Saúl Huerta asegura que está tranquilo; al joven lo ingresaron en el psiquiátrico

MÉXICO.-El diputado federal de Morena, Benjamín Saúl Huerta, afirmó que es una infamia, una calumnia y un golpe contra el poder y la Cuarta Transformación las acusaciones que hay en su contra de presunto abuso sexual. En entrevista presentada por Ciro Gómez Leyva, en Grupo Fórmula, afirmó que no hubo abuso, ni intento de abuso y mucho menos violencia; asegura que se lo sembraron para generar todas las circunstancias.

"Esto es una infamia, una calumnia que se genera desde la mafia del poder en contra mía, pero también en contra del partido y contra la Cuarta Transformación, ya que me sembraron, me crearon, me generaron toda esta circunstancia que me hace parecer culpable".

Saúl Huerta acusa de linchamiento

El diputado señala que los medios lo han linchado sin que exista la presunción de inocencia y que en las carpetas de investigación no hay información que lo incrimine.

"No hubo abuso, no hubo intento de abuso y mucho menos hubo fuerza y violencia. Nadie ha ido a las investigaciones, a la carpeta de investigación, donde no existe ni un solo elemento que me incrimine; sin embargo, dónde está la presunción de inocencia", comentó.

La conciencia "tranquila"

Aseguró que confía en las instituciones y estará sometido a las investigaciones. Señaló que el joven que lo acusa viene de una familia que miente y extorsiona.

“Llegamos a un acuerdo económico, se lo suplico. Se lo voy a pagar con creces. No me destruya”, así habría intentado negociar el diputado de #Morena, Benjamín Saúl Huerta Corona, con la madre del menor que lo acusó de abusar sexualmente de él en un hotel de la #CDMX: pic.twitter.com/t2NPjlAKIS — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) April 22, 2021

"Tengo la conciencia tranquila. Confío en la justicia y en que probaré mi inocencia. No hay nada que temer", señaló.

En proceso de desafuero

Ayer miércoles, el presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Pablo Gómez (Morena) informó que se abrió el proceso de desafuero en contra del diputado federal de Morena, Benjamín Saúl Huerta, y aceptó que no podrá ser desahogado en lo que resta del periodo ordinario de sesiones y se tendría que dictaminar el próximo mes de junio en un periodo extraordinario.

Sobre este caso, la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri (PRI), aseguró que una vez iniciado el proceso de desafuero estará atenta para cuando la Sección instructora tenga un dictamen para solicitar un periodo extraordinario y votarlo. "Iniciado el procedimiento de desafuero del diputado Huerta, esta presidencia estará atenta a las diligencias que conforme a la ley y precedentes realice la Sección Instructora durante el receso y una vez que se cuente con el dictamen se solicite un periodo extraordinario para votarlo", posteó.

El pasado 27 de abril, Laura Borbolla, coordinadora General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la fiscalía capitalina, acudió a la Cámara de Diputados a presentar la solicitud de desafuero contra el diputado de Morena, Saúl Huerta acusado de agresión sexual en contra de un menor de edad.

Detención de Saúl Huerta

El pasado 21 de abril, el diputado federal de Morena, Benjamín Saúl Huerta, fue detenido en un hotel de la colonia Juárez, señalado como el probable abusador sexual de un menor de 15 años. Según las declaraciones que fueron ratificadas por el adolescente de 15 años, el legislador sostuvo relaciones sexuales con el menor cuando éste se encontraba drogado con una sustancia que le dio, "en todo momento se ha manejado que es un abuso sexual cuestión que es mentira, o sea es una violación, se está llevando a la investigación por una violación y así se debe castigar y procesar, no por agresión, este caso debe de concluir"

La familia revela que está pasando por una situación difícil

La familia del menor denunció malos tratos en la Fiscalía Capitalina, donde en un principio no les creyeron de la agresión y dónde hasta el momento, no les han entregado las pruebas periciales practicadas luego que se hizo la denuncia.

De acuerdo con versiones de su bancada, el diputado federal utilizó su fuero legislativo y fue liberado esa misma mañana; sin embargo, la fiscalía capitalina continúa con la investigación que fue abierta por estos hechos.

En el psiquiátrico

El joven que acusó de abuso sexual a Saúl Huerta está sufriendo estrés postraumático, depresión y pensamientos suicidas son secuelas que llevaron a ser ingresado en el Hospital Psiquiátrico Juan ‘N’ Navarro.

María, madre del menor, manifestó que su hijo atraviesa por una crisis emocional que ameritó que reciba atención especializada.

“Tiene mucha ansiedad, de momento se altera, luego se aísla, tiene malestar físico, pero sobre todo miedo de que lo quieran matar. Dice que prefiere morirse para que no nos pase nada”, expresó.