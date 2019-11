Alcalde de Zacatecas celebró 15 años con Manuel Turizo y dinero del erario

Ciudad de México.- Saúl Monreal, alcalde de Fresnillo, Zacatecas, y hermano del senador Ricardo Monreal, festejó los 15 años de su hija con una gran fiesta, en la que, de acuerdo con información de Reforma, los invitados sorpresas fueron el famoso Dj Manuel Turizo y el dinero del erario.

La celebración ocurrió el pasado 25 de octubre en el viñedo “Tierra Adentro” e invitaron a 350 adultos, la mayoría políticos, así como 300 jóvenes. En cada mesa había cinco botellas de vino Tierra Adentro Merlot, de 750 pesos cada una y otras opciones.

Por su parte, Benjamín Medrano, presidente del Patronato de la Feria de Zacatecas, refirió que el banquete tiene un costo de al menos mil pesos por persona, sin considerar bebidas, estimando que la fiesta costó más de 3 millones de pesos.

El obsequio principal de la quinceañera fue la aparición del Dj y reguetonero Manuel Turizo, quien cobra 65 mil dólares por fiesta privada y en el cartel del artista informaron que el concierto se realizaría en el marco de la feria de Fresnillo, que en realidad ocurrió en agosto y sin la actuación de este famoso, lo que supone que se pagó con recursos del erario.

Cuando el reguetonero se presentó en la Feria Nacional de Zacatecas, en septiembre, el Gobierno pagó 950 mil pesos, pero cobraría más en apariciones privadas.

El presidente del patronato declaró para Reforma que con el dinero del erario se habría pagado, producción, hospedaje, avión y hotel para su equipo.

Ricardo Monreal, jefe de la bancada de Morena, se deslindó de las acusaciones a través de su cuenta de Twitter.

Siempre he encarado mis problemas; mis 14 hermanos, mayores de edad, son responsables de sus actos. Hoy, al leer en un diario el testimonio de un expresidente -por cierto, denunciado por la Auditoría del estado ante la FGR, que no ha actuado- no vi pruebas. En fin, guerra sucia.