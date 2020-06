SCJN: ¿Qué trámites pueden realizarse virtualmente?

MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzó la admisión a trámite, vía electrónica, de los juicios y medios de control constitucional de su competencia.

Comenzó el trámite electrónico de los juicios y medios de control constitucional competencia de la Corte. Consultas, promociones y notificaciones se harán a través de Sistema Electrónico de la SCJN

La Corte recibe:

Controversias constitucionales.

Acciones de inconstitucionalidad y juicios sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal.

Los recursos e incidentes dentro de dichos procedimientos, anunció en un comunicado.

Adicionalmente, en todos los asuntos en materia de amparo que actualmente se encuentran en trámite ante la Corte, será posible presentar promociones en línea para avanzar en su tramitación y resolución.

La medida se toma luego de los acuerdos generales 8/2020, 9/2020 y 10/2020 del Pleno, como parte de las medidas sanitarias para evitar contagios en la pandemia por COVID-19.

¿Cómo realizar las consultas?

Tanto las consultas de expedientes, como las promociones y las notificaciones, se realizarán a través del sistema electrónico de la SCJN, a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o a través de la e.firma (antes FIEL).

Las audiencias

Las audiencias y comparecencias que deban llevarse a cabo serán a distancia, por medio del sistema de videoconferencias.

Lo anterior se suma al trámite ordinario de las controversias constitucionales urgentes que durante el periodo de suspensión se desarrollaron, así como a las sesiones por videoconferencia del Pleno y de las Salas.

La Corte puntualizó que esto no supone aún la reanudación general de los plazos procesales, por lo que quienes no tengan oportunidad de acceder a los juicios en modalidad electrónica, podrán hacerlo por la vía tradicional, una vez que se normalicen las actividades del tribunal constitucional.

El vínculo al Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el siguiente: https://www.se.pjf.gob.mx/Account/Login?ReturnUrl=%2f. Mientras que el vínculo a los Acuerdos Generales Plenarios es este: https://www.scjn.gob.mx/pleno/secretaria-general-de-acuerdos/acuerdos-generales-plenarios.

