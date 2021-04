Se burlan del logo con mamut del Aeropuerto de Santa Lucía

El nuevo logo del Aeropuerto de Santa Lucía no solo ha desatado las críticas también los memes.

MÉXICO.— Este sábado 10 de abril, se presentó el logo que dará imagen al Aeropuerto Internacional "Felipe Ángeles" (AIFA). El diseño conformado que está acompañado de un mamut se volvió viral en redes sociales, pues internautas no dejaron escapar la oportunidad de convertirla en la inspiración de cómicos memes.

Como diseñadora gráfica, esta es una ofensa al diseño.



No sigue ni el más mínimo principio del diseño de logotipos y si no me dicen ni me doy cuenta que esa pulga es un Mamut. pic.twitter.com/3D8iBE9n0W